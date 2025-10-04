Este fin de semana, la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (Filsd 2025) sigue su curso en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, y aún tienes tiempo para disfrutar de su variada oferta cultural.

En esta edición, dedicada a la literatura infantil, uno de los espacios más destacados es el Pabellón Infantil, que ofrece las siguientes actividades para este domingo:

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/04/pabellon-infantil-fc81c217.jpg Vista del Pabellón Infantil. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

La obra de teatro " El secreto de Kawasaki ", a cargo de Mayra Montaño , a las 10:00 de la mañana.

" ", a cargo de , a las 10:00 de la mañana. El cuentacuentos " Las aventuras de la cigua palmera ", a cargo de Nikawlis Molina , 11:00 de la mañana.

" ", a cargo de , 11:00 de la mañana. La presentación del libro " Kinito Méndez ", a cargo de Raynelda Calderón y Taína Almodóvar, a las 2:00 de la tarde.

" ", a cargo de y Taína Almodóvar, a las 2:00 de la tarde. El taller " Modelado de personajes de libros infantiles", a cargo de Juan Rodríguez , a las 3:00 de la tarde.

" de libros infantiles", a cargo de , a las 3:00 de la tarde. El taller " Dulce diversión con el chef César", a cargo de César Zavala, a las 4:00 de la tarde.

" con el chef César", a cargo de César Zavala, a las 4:00 de la tarde. El cuentacuentos "El príncipe feliz", a cargo de Johanna García Sánchez y Johanny García, a las 5:00 de la tarde.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/04/pabellon-del-comic-2025-1c435c3f.jpg El Pabellón del Cómic es uno de los más visitados. ()

No puedes dejar de visitar el Pabellón del Cómic, un espacio donde las viñetas y los personajes más icónicos cobran vida. Las actividades del domingo son:

La charla " Animando ideas , laboratorio de cortos animados", a cargo de Estefany Then , a las 10:00 de la mañana.

" , laboratorio de cortos animados", a cargo de , a las 10:00 de la mañana. La charla " Tolkien : impacto y legado en la fantasía", a cargo de Winser Espinal , a las 3:00 de la tarde.

" : impacto y legado en la fantasía", a cargo de , a las 3:00 de la tarde. La charla " Cómic histórico Quisqueya , una historia gráfica", a cargo de Leorian Ricardo , a las 4:00 de la tarde.

" , una historia gráfica", a cargo de , a las 4:00 de la tarde. El taller "¡Cosplay para todos! Talento y hobbie", a las 5:00 de la tarde.

Además, la Feria ofrece otros espacios imperdibles que no puedes dejar de explorar. El Pabellón de las Buenas Palabras te invita a disfrutar de una selección de actividades literarias que promueven la lectura y el buen uso del lenguaje, con charlas y actividades pensadas para todos los públicos.

El Pabellón de Autores Dominicanos es el lugar perfecto para conocer y conectar con los escritores más destacados de la literatura nacional. Aquí podrás participar en presentaciones de libros, conversatorios y firmas de autores, y descubrir las nuevas voces que están dejando huella en nuestra cultura literaria.

Y no menos importante, el Pabellón Frank Moya Pons, escritor al que está dedicada esta edición de la feria, donde se realizan una serie de actividades en homenaje a su vasta trayectoria.

Consulta la agenda completa de actividades debajo:

La Feria Internacional del Libro te espera hasta este domingo 4 de octubre, una cita imperdible para toda la familia.

Te puede interesar La Feria del Libro 2025 impulsa la proyección internacional de autores dominicanos