VIDEO | Último fin de semana de la Feria Internacional del Libro: las actividades que no puedes perderte
Aún tienes tiempo para disfrutar de la variada propuesta cultural de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025
Este fin de semana, la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (Filsd 2025) sigue su curso en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, y aún tienes tiempo para disfrutar de su variada oferta cultural.
En esta edición, dedicada a la literatura infantil, uno de los espacios más destacados es el Pabellón Infantil, que ofrece las siguientes actividades para este domingo:
- La obra de teatro "El secreto de Kawasaki", a cargo de Mayra Montaño, a las 10:00 de la mañana.
- El cuentacuentos "Las aventuras de la cigua palmera", a cargo de Nikawlis Molina, 11:00 de la mañana.
- La presentación del libro "Kinito Méndez", a cargo de Raynelda Calderón y Taína Almodóvar, a las 2:00 de la tarde.
- El taller "Modelado de personajes de libros infantiles", a cargo de Juan Rodríguez, a las 3:00 de la tarde.
- El taller "Dulce diversión con el chef César", a cargo de César Zavala, a las 4:00 de la tarde.
- El cuentacuentos "El príncipe feliz", a cargo de Johanna García Sánchez y Johanny García, a las 5:00 de la tarde.
No puedes dejar de visitar el Pabellón del Cómic, un espacio donde las viñetas y los personajes más icónicos cobran vida. Las actividades del domingo son:
- La charla "Animando ideas, laboratorio de cortos animados", a cargo de Estefany Then, a las 10:00 de la mañana.
- La charla "Tolkien: impacto y legado en la fantasía", a cargo de Winser Espinal, a las 3:00 de la tarde.
- La charla "Cómic histórico Quisqueya, una historia gráfica", a cargo de Leorian Ricardo, a las 4:00 de la tarde.
- El taller "¡Cosplay para todos! Talento y hobbie", a las 5:00 de la tarde.
Además, la Feria ofrece otros espacios imperdibles que no puedes dejar de explorar. El Pabellón de las Buenas Palabras te invita a disfrutar de una selección de actividades literarias que promueven la lectura y el buen uso del lenguaje, con charlas y actividades pensadas para todos los públicos.
El Pabellón de Autores Dominicanos es el lugar perfecto para conocer y conectar con los escritores más destacados de la literatura nacional. Aquí podrás participar en presentaciones de libros, conversatorios y firmas de autores, y descubrir las nuevas voces que están dejando huella en nuestra cultura literaria.
Y no menos importante, el Pabellón Frank Moya Pons, escritor al que está dedicada esta edición de la feria, donde se realizan una serie de actividades en homenaje a su vasta trayectoria.
Consulta la agenda completa de actividades debajo:
La Feria Internacional del Libro te espera hasta este domingo 4 de octubre, una cita imperdible para toda la familia.