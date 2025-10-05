La soprano dominicana Stephany Ortega formó parte del programa artístico realizado este sábado con motivo de la coronación de Guillermo Juan José María (Guillaume Jean Joseph Marie), quien asumió el trono como nuevo Gran Duque de Luxemburgo.

Los actos oficiales, que se iniciaron el viernes, contaron con la participación de diversos artistas internacionales. Tal como había adelantado a Diario Libre en una entrevista reciente, Ortega fue la única artista latina invitada a los actos protocolares en el país europeo, distinción que celebra su destacada trayectoria en la música lírica.

La dominicana compartió su entusiasmo a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje junto a un video de su actuación en el majestuoso evento.

"Muy feliz"

"¡Cantando para el nuevo Gran Duque de Luxemburgo??! Gracias a todos por su apoyo. Me siento muy feliz y orgullosa de haber representado a todos los latinos en este magnífico evento", expresó la soprano en su cuenta de Instagram.

Durante la ceremonia interpretó la pieza "Nessun Dorma", un aria de la ópera Turandot del compositor italiano Giacomo Puccini, una de las obras más emblemáticas del repertorio operático mundial.

En su publicación , Ortega añadió: "¡Gracias a todos por el apoyo!. Orgullosa de haber representado a todos los #latinos en este magnífico evento. ¡Que viva el Gran Duque !".

