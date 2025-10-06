×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Dominicana´s Got Talent
Dominicana´s Got Talent

La 3ra temporada de Dominicana´s Got Talent ya tiene fecha: ¡vuelve a la TV este 15 de octubre!

La tercera temporada promete emociones, sorpresas y el mayor premio en la historia de los reality shows dominicanos

    Expandir imagen
    La 3ra temporada de Dominicana´s Got Talent ya tiene fecha: ¡vuelve a la TV este 15 de octubre!
    Gilberto Morillo, David Maler, Nashla Bogaert y Tuto Guerrero, parte del equipo de producción de Dominicana's Got Talent. (FUENTE EXTERNA)

    ¡El toque de queda familiar está de vuelta! Dominicana´s Got Talent regresa con su tercera temporada, lista para llenar las noches de talento, emoción y muchas historias inspiradoras.

    La cita será desde este miércoles 15 de octubre, a las 8:00 de la noche por Color Visión. Además, el show también estará disponible streaming vía el canal de youtube: @dominicanasgottalent. 

    Equipo top

    En esta nueva entrega, el jurado reúne a cuatro figuras muy queridas del entretenimiento dominicano: Nashla Bogaert, Waddys Jáquez, Pamela Sued e Irving Alberti.

    A ellos se suman en la conducción Enrique Quailey y Lorenna Pierre, bajo la producción de Tuto Guerrero, Gilberto Morillo, Nashla Bogaert y David Maler.

    Detrás del show hay un equipo gigante: más de 420 colaboradores hicieron posible una producción que, este año, marca un nuevo récord con el premio más alto en la historia de los reality shows en República Dominicana:

    • 3 millones de pesos.

    Durante diez días consecutivos, más de 8 mil personas llenaron el público para vivir de cerca cómo más de 200 actos demostraban imaginación, coraje y disciplina. Cantantes, bailarines, magos, cómicos y hasta números de riesgo se apoderaron del escenario, llevando el entretenimiento local a otro nivel.

    Esperen sorpresas

    Esta tercera temporada promete aún más sorpresas: episodios especiales de Navidad y Año Nuevo, y nada menos que 9 Golden Buzzers, listos para regalar momentos únicos e inolvidables.

    Inspirado en el exitoso formato británico creado por Simon Cowell en 2006, Got Talent ha conquistado al mundo entero, y en la República Dominicana se ha convertido en un verdadero trampolín para descubrir talentos, cumplir sueños y celebrar lo mejor de nuestro arte.

    ¿Preparados para aplaudir, emocionarse y sorprenderse una vez más? Porque el talento dominicano está listo para brillar.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.