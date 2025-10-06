La 3ra temporada de Dominicana´s Got Talent ya tiene fecha: ¡vuelve a la TV este 15 de octubre!

Gilberto Morillo, David Maler, Nashla Bogaert y Tuto Guerrero, parte del equipo de producción de Dominicana's Got Talent. ( FUENTE EXTERNA )

¡El toque de queda familiar está de vuelta! Dominicana´s Got Talent regresa con su tercera temporada, lista para llenar las noches de talento, emoción y muchas historias inspiradoras.

La cita será desde este miércoles 15 de octubre, a las 8:00 de la noche por Color Visión. Además, el show también estará disponible streaming vía el canal de youtube: @dominicanasgottalent.

Equipo top

En esta nueva entrega, el jurado reúne a cuatro figuras muy queridas del entretenimiento dominicano: Nashla Bogaert, Waddys Jáquez, Pamela Sued e Irving Alberti.

A ellos se suman en la conducción Enrique Quailey y Lorenna Pierre, bajo la producción de Tuto Guerrero, Gilberto Morillo, Nashla Bogaert y David Maler.

Detrás del show hay un equipo gigante: más de 420 colaboradores hicieron posible una producción que, este año, marca un nuevo récord con el premio más alto en la historia de los reality shows en República Dominicana:

3 millones de pesos.

Durante diez días consecutivos, más de 8 mil personas llenaron el público para vivir de cerca cómo más de 200 actos demostraban imaginación, coraje y disciplina. Cantantes, bailarines, magos, cómicos y hasta números de riesgo se apoderaron del escenario, llevando el entretenimiento local a otro nivel.

Esperen sorpresas

Esta tercera temporada promete aún más sorpresas: episodios especiales de Navidad y Año Nuevo, y nada menos que 9 Golden Buzzers, listos para regalar momentos únicos e inolvidables.

Inspirado en el exitoso formato británico creado por Simon Cowell en 2006, Got Talent ha conquistado al mundo entero, y en la República Dominicana se ha convertido en un verdadero trampolín para descubrir talentos, cumplir sueños y celebrar lo mejor de nuestro arte.

¿Preparados para aplaudir, emocionarse y sorprenderse una vez más? Porque el talento dominicano está listo para brillar.