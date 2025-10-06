"Dos viejos pánicos" llegará a la Sala Ravelo: un homenaje escénico a Virgilio Piñera

La trama de la obra "Dos viejos pánicos" gira en torno a Tabo y Tuta, una pareja que, al borde de la vejez, se enfrenta a la inminencia de la muerte mediante una serie de juegos macabros. ( FUENTE EXTERNA )

Del 21 al 30 de noviembre, la obra Dos viejos pánicos se presentará en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, una puesta en escena del célebre escritor y dramaturgo cubano Virgilio Piñera, bajo la dirección del destacado teatrista Raúl Martín.

La pieza, producida por DW Producciones, revive el legado de Piñera, considerado una figura clave en la modernización del teatro cubano por su tratamiento del absurdo, el surrealismo, la crueldad y el existencialismo. En Dos viejos pánicos, el autor explora con ironía y profundidad filosófica el miedo, la decadencia y el sinsentido de la existencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/06/dos-viejos-panicos-99769119.jpg

La trama gira en torno a Tabo y Tuta, una pareja que, al borde de la vejez, se enfrenta a la inminencia de la muerte mediante una serie de juegos macabros.

Lejos de apaciguar su angustia, estos rituales los sumergen en una espiral de horror y absurdo, donde la vida misma se vuelve una extensión del pánico.

El miedo, más que una emoción pasajera, se convierte en el motor de sus actos, palabras y decisiones. Este montaje contará con las actuaciones estelares de Elvira Taveras y Orestes Amador.

Las funciones serán los viernes y sábados a las 8:30 de la noche, y los domingos a las 6:30 de la tarde. Las boletas están disponibles en la boletería del Teatro Nacional y a través de uepatickets.com, con un costo de 1,500 pesos por persona.

