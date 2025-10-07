El actor Eric Dane reaparece en silla de ruedas tras diagnóstico de esclerosis

El actor Eric Dane es conocido por interpretar al Dr. Mark Sloan en Grey´s Anatomy. ( FUENTE EXTERNA )

El actor Eric Dane, conocido por su papel como el Dr. Mark Sloan en Grey´s Anatomy, fue visto recientemente en un aeropuerto de Washington D.C. utilizando una silla de ruedas.

La imagen, que sorprendió a muchos, se dio a conocer después de que se confirmara su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta la movilidad de manera progresiva.

Acompañado de su asistente, Dane intentó mantenerse erguido, pero su esfuerzo fue visible. En un breve encuentro con la prensa, se le preguntó qué mensaje quería compartir con sus seguidores, a lo que respondió con dificultad: "Mantengan la fe, hermano".

Desafíos y apoyo familiar

Desde que reveló su diagnóstico en abril de 2025, Dane ha sido abierto sobre los desafíos que enfrenta a causa de la ELA.

En una entrevista con Good Morning America, compartió que una de las mayores preocupaciones que tiene es no poder cuidar de sus hijas como su propio padre lo hizo con él. A pesar de los retos, aseguró sentirse respaldado por su familia, lo que le da fuerzas para continuar.

En junio, Dane explicó que la pérdida progresiva de movilidad, en particular la dificultad para mover uno de sus brazos, ha sido uno de los síntomas más difíciles de afrontar.

La ELA, que afecta las células nerviosas y debilita los músculos, ha hecho cada vez más difícil su vida diaria. Sin embargo, el actor se ha mantenido firme en su lucha.

Aunque al principio prefirió mantener su enfermedad en privado, Dane explicó que se vio obligado a hablar abiertamente sobre su situación.

"No era algo que realmente quisiera hacer. Fue algo que sentí que tenía que hacer", comentó.

"Se estaba volviendo cada vez más difícil ocultar lo que estaba pasando, y en vez de dejar que la gente especulara, simplemente lo dije. Y nunca he experimentado una muestra de cariño tan grande como la que recibí después de anunciarlo".

Su decisión de hablar sobre su enfermedad fue recibida con una ola de apoyo por parte de sus seguidores y colegas, quienes han resaltado su valentía al compartir su experiencia tan públicamente.

Trayectoria

Eric Dane alcanzó la fama mundial por su papel como el Dr. Mark Sloan en Grey´s Anatomy, donde estuvo durante seis temporadas. También participó en otras series exitosas como Euphoria, The Last Ship y Private Practice, además de trabajar en películas como Burlesque y Americana.

