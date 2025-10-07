Buscan evitar falsificaciones de las obras del maestro Ramón Oviedo

Ante el avance de las falsificaciones y para proteger el legado artístico del pintor dominicano Ramón Oviedo, constituido por más de 15,000 obras, la fundación que lleva su nombre llamó a los propietarios a acercarse a esa institución, para autenticarlas y garantizar su valor artístico y económico.

El presidente de la entidad recomendó a los interesados en los cuadros, dibujos, grabados y esculturas del artista dominicano, investigar su procedencia y su divulgación en medios de comunicación, catálogos, monografías o exhibiciones.

Omar Molina Oviedo indicó que también debe ser solicitada la certificación de autenticidad a la Fundación Ramón Oviedo, mediante el correo institucional: fundacionramonoviedo@hotmail.com.

Papel de la organización

La Fundación Ramón Oviedo es la única institución autorizada legalmente para autenticar la legitimidad de las obras del maestro ilustre, representar la imagen del artista y gestionar todos los aspectos financieros de su legado.

Desde 2014, los señores Aracelis, Ramón, Rafael y Raúl Oviedo Colón, hijos del afamado artista; así como el actual presidente, su nieto Omar Molina Oviedo, están a cargo de la organización que encabezó en vida el más prolífico de los pintores dominicanos.

"En los últimos años, hemos notado un incremento exponencial en los precios de las obras de Ramón Oviedo, por la valoración y el respeto que le profesan instituciones, coleccionistas y público. Sus creaciones garantizan una inversión segura que, por la genialidad del artista, se incrementa con el paso del tiempo", explicó Molina Oviedo.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la institución de hacer todo lo necesario "para proteger las creaciones del reconocido artista en escenarios jurídicos y sociales, para evitar que desaprensivos se aprovechen de su legado".

El presidente de la fundación refirió que las obras de Oviedo forman parte de los más importantes museos, salas de exhibición y colecciones de arte del mundo, como las de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Galería Degli Uffizi, en Italia.

"Las creaciones de Oviedo son un referente de la contemporaneidad que mantendrá su vigencia en la preferencia artística de las presentes y futuras generaciones, porque constituyen una interpretación profunda de la condición humana", concluyó.

Te puede interesar "Oviedo, 100 años", la obra de un maestro que trasciende en el tiempo