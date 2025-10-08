Nileny Dippton estrena "ANAKA-O-NA" en el Teatro Nacional Eduardo Brito

Nileny Dippton interpreta a Anacaona en la sala Ravelo. ( SUMINISTRADA )

La actriz y productora Nileny Dippton estrenará hoy a las 8:30 p.m., la obra "ANAKA-O-NA" en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito, una puesta en escena que revive la historia de Anacaona, la heroína taína símbolo de resistencia y dignidad del pueblo antillano.

Bajo la dirección de Fausto Rojas y con texto de Cristian Martínez, la obra propone una experiencia teatral distinta, en la que el público se sumerge en un viaje sensorial que mezcla actuación, proyecciones digitales, música indígena y efectos especiales.

La producción es de Teatro Talassa y Nileny Dippton Productions, y busca acercar la figura de Anacaona a las nuevas generaciones desde una perspectiva actual.

"Esta historia marca un antes y un después en la manera de representar a nuestra cacica. Queremos que el público conecte con su fuerza y legado desde una mirada moderna y emocional", expresó Dippton, quien asume el rol protagónico.

La obra es fruto de una investigación que busca resaltar la fortaleza de nuestra herencia ancestral y el valor de nuestras raíces.

Fechas

"ANAKA-O-NA" estará en cartel en la Sala Ravelo del Teatro Nacional el jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de octubre a las 8:30 de la noche, y el domingo 12 a las 6:30 de la tarde. Las entradas generales tienen un costo de 1,500 pesos.