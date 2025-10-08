"Huella Territorial", de Rubén Carrasco, cautiva al público en Amicus Art Gallery de Nueva York

El artista visual Rubén Carrasco durante la exposición "Huella Territorial", en Amicus Art Gallery de Nueva York, junto a algunas de las obras que integran la muestra. ( SU MINISTRADA )

La Amicus Art Gallery, ubicada en el corazón de Nueva York, presentó la exposición "Huella Territorial", una muestra individual del artista visual Rubén Carrasco, que permaneció abierta al público desde el 25 de septiembre hasta el 10 de octubre.

La propuesta invitó a los visitantes a un viaje sensorial por los vínculos entre el territorio, la memoria y la identidad, consolidando a Carrasco como una de las voces más personales del arte contemporáneo dominicano.

"Huella Territorial" ofreció una experiencia inmersiva en la que el artista combinó técnicas mixtas, transparencias y superposiciones para explorar la relación entre el espacio físico y el simbólico.

A través de paisajes abstractos y evocaciones matéricas, Carrasco construyó un diálogo sobre las huellas que las personas dejan en los territorios y las marcas que estos imprimen en la memoria individual y colectiva.

De acuerdo con las reseñas de críticos y especialistas, la muestra fue descrita como "una provocación y una convocatoria a un recorrido sensorial y único —ante, frente y entre— múltiples paisajes visuales y poéticos".

La exposición contó con curaduría y museografía de Fernando Sánchez Abreu, quien destacó el carácter reflexivo de la propuesta: "Cada obra de Rubén Carrasco revela un diálogo íntimo con la geografía, una exploración que transita entre lo visible y lo invisible del paisaje humano".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/exposicion1-c89758a9.jpg De izquierda a derecha el artista Ruben Carrasco , Elizabeth Guzman y Fernando Sánchez, directores de Amicus Art Gallery.

Arte y reflexión

Durante las semanas de exhibición, la galería organizó visitas guiadas y charlas con el artista, en las que el público pudo conocer de cerca su proceso creativo.

La inauguración, celebrada el jueves 25 de septiembre, reunió a coleccionistas, críticos, medios especializados y amantes del arte, quienes destacaron la fuerza expresiva y la profundidad conceptual de las piezas.

En palabras del propio Carrasco: "Con Huella Territorial quise proponer un mapeo sensible de las memorias inscritas en el territorio, rastros visibles e invisibles que configuran quiénes somos y de dónde venimos. Cada obra es un fragmento de ese mapeo interior y colectivo".

Un artista con mirada universal

Rubén Carrasco ha desarrollado una trayectoria centrada en los temas de memoria, territorio y diáspora, explorando la relación entre lo geográfico y lo emocional. Su lenguaje pictórico se distingue por la tensión entre la abstracción y la figuración, la superposición de capas y la construcción de atmósferas que evocan desplazamiento y pertenencia.

Con "Huella Territorial", el artista reafirmó su compromiso con una obra que trasciende fronteras, invitando a repensar el espacio y la identidad desde una mirada sensible y contemporánea.

Detalles de la exposición

Inauguración: jueves 25 de septiembre, con recepción para prensa e invitados

para prensa e invitados Lugar: Amicus Art Gallery , 183 E 107th St, Nueva York, NY 10029

, 183 E 107th St, Nueva York, NY 10029 Duración: del 25 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Curaduría y museografía: Fernando Sánchez Abreu

Actividades paralelas: visitas guiadas y charlas con el artista

y La Amicus Art Gallery agradeció la participación del público y el interés mostrado por esta exposición que combinó arte, reflexión y pertenencia. "Huella Territorial" se consolidó como una de las muestras más destacadas de la temporada otoñal en Nueva York.