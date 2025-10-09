Johan Reyes, contrabajista dominicano, ingresa a la Escuela Reina Sofía en Madrid

Johan Reyes, joven contrabajista dominicano, durante una de sus presentaciones con la Filarmónica Appassionato antes de su ingreso a la Escuela Superior de Música Reina Sofía. ( SUMINISTRADA )

La Fundación Sinfonía anunció que el joven contrabajista Johan Reyes ha sido admitido en la Escuela Superior de Música Reina Sofía (Esmrs) de Madrid, una de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo.

Su ingreso se produjo tras superar un exigente proceso de audiciones y pruebas en Madrid, en el que cada año compiten cientos de aspirantes de todo el mundo por un número muy reducido de plazas.

Fundada en 1991 con el apoyo de Su Majestad la Reina Sofía y bajo la dirección de Paloma O´Shea, la Esmrs cuenta con un claustro de profesores integrado por destacados solistas y directores internacionales.

Cada curso, menos de 150 alumnos de más de 30 países son seleccionados para formar parte de sus cátedras instrumentales, integrando una élite de la formación musical global.

El ingreso de Reyes se enmarca en el convenio de colaboración firmado en enero de 2025 entre la Fundación Sinfonía y la Escuela Superior de Música Reina Sofía, cuyo propósito es abrir nuevas oportunidades de formación de excelencia para jóvenes músicos dominicanos.

Un talento forjado en el esfuerzo y la disciplina

Nacido en Santo Domingo en 2004, de padre dominicano y madre colombiana, Johan Reyes pertenece a una familia de músicos.

Inició su formación a los 13 años en Fiesta Clásica, extensión del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela en la República Dominicana. Posteriormente ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde obtuvo la calificación más alta entre las cuerdas graves en su audición de ingreso.

Ha sido primer contrabajo de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, bajo la dirección del maestro Alberto Rincón; primero de fila en la Orquesta Sinfónica Juan Pablo Duarte y primer contrabajo solista de la Filarmónica Appassionato.

En 2022 obtuvo el BritchamDR Young Musician of the Caribbean Award (YMoCA), distinción que lo llevó a presentarse en Londres junto a la violinista Aysha Syed Castro y a ser considerado por el Royal Conservatoire of Scotland para su programa de becas.

Además, ha compartido escenario con artistas dominicanos como Mily Quezada y Eddy Herrera, y tiene programada una participación en el festival Young Euro Classic en Alemania junto a la Filarmónica Appassionato.

También ha formado parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.

Pianistas dominicanos también beneficiados

Como parte del mismo acuerdo entre la Fundación Sinfonía y la Esmrs, los jóvenes pianistas José Abiel Mateo y Filippo Ciucarelli, de 15 y 13 años respectivamente, participaron en agosto pasado en un curso de verano en Madrid, ampliando sus conocimientos y destrezas en el piano.

y la Esmrs, los jóvenes pianistas José Abiel Mateo y Filippo Ciucarelli, de 15 y 13 años respectivamente, en agosto pasado en un en Madrid, ampliando sus conocimientos y destrezas en el piano. Ambos fueron ganadores de ProPiano, competencia pianística local organizada anualmente por la Fundación Sinfonía, con el generoso apoyo del mecenas Michael Haentjes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/johanvisitaescuela0604-07-19a2738f.jpg La Fundación Sinfonía anunció la admisión de Johan Reyes en la prestigiosa institución madrileña, fruto del convenio de colaboración firmado en 2025. https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/dsc5094-508771b7.jpg Johan Reyes iniciará en octubre sus estudios de contrabajo en la prestigiosa institución española, gracias a una beca otorgada por la Fundación Sinfonía.

Un compromiso sostenido con la excelencia musical

Desde su creación en 1986, la Fundación Sinfonía ha trabajado incansablemente por la difusión de la música clásica en la República Dominicana, apoyando la excelencia artística y brindando oportunidades de formación a jóvenes talentos.

La alianza con la Escuela Reina Sofía refuerza su misión y consolida un puente entre el talento local y la educación musical de más alto nivel internacional.