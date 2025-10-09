Foro Caribe Naranja 2025 impulsa la creatividad como motor de desarrollo

José Grateraux, Arlette Palacio, Víctor Ito Bisonó, Pamela Pitizia, Vilma Arbaje de Contreras y Ángel Rosario en el Foro Caribe Naranja 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La quinta edición del Foro Caribe Naranja, celebrada bajo el tema "Emprendimiento cultural y creativo: Innovación, Sostenibilidad e Impacto", volvió a poner sobre la mesa la importancia de articular políticas y estrategias que integren a los sectores público y privado para fortalecer los emprendimientos culturales y creativos en República Dominicana y la región.

Durante dos días de conferencias y paneles, se destacó que el talento creativo puede convertirse en un motor económico y cultural, siempre que exista colaboración y financiamiento adecuados.

Invitados al foro

Entre los oradores invitados, Alejandra Luzardo, CEO de Boomful, y Javier J. Hernández, director de la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico, coincidieron en que factores como el financiamiento, la colaboración intersectorial y la protección de la propiedad intelectual son esenciales para el desarrollo del ecosistema creativo.

Luzardo enfatizó la relevancia del sector privado en este proceso:

"La realidad es que los gobiernos por sí solos, no lo van a lograr. No tienen el presupuesto para la demanda de creativos que necesitan financiamiento y apoyo. Es por eso que el sector privado, hoy en día, cumple el rol más relevante que nunca se ha conocido, porque muchos de estos artistas y creadores al final de cuentas van a trabajar en el sector privado. Es por eso que necesitamos unirnos para que participen activamente", aseguró durante su ponencia "Emprendimientos Creativos en América Latina y el Caribe".

Por su parte, Javier J. Hernández presentó el caso de éxito de Puerto Rico, mostrando cómo la identidad cultural puede convertirse en motor económico y de posicionamiento internacional.

Durante su conferencia "La residencia de PR: lecciones para la industria naranja", Hernández analizó fenómenos culturales como el impacto del reguetón y proyectos creativos como "Debí tirar más fotos", destacando cómo la combinación de música, cultura y tradición fortalece la identidad cultural y potencia cualquier emprendimiento creativo.

"Yo creo que el trabajo creativo, como producto creativo, gran parte de su valor es que pudo tender puentes donde no había", valoró Hernández, detallando cada componente del proceso creativo: estrategia de precios, comunicación, mercadeo, participación intergeneracional, marcas, psicología social, colaboraciones, identidad, cultura, historia y arte.

Antes del inicio de las conferencias, los organizadores Pamela Pitizia, Ángel Rosario, Arlette Palacio y José Grateraux dieron la bienvenida a los asistentes y agradecieron el apoyo recibido durante estos cinco años de Foro Caribe Naranja.

También estuvieron presentes los ministros Roberto Ángel Salcedo de Cultura y Víctor Bisonó de Industria, Comercio y Mipymes, quienes destacaron los programas de apoyo al sector cultural como piezas clave para la diversificación de la economía y la generación de empleo.

Salcedo explicó que el Ministerio de Cultura, junto a Promipyme y el Banco de Reservas, ha apoyado más de 50 emprendimientos luego de evaluar más de 200 propuestas, trabajando en la formación y formalización de la industria cultural y creativa.

Bisonó, por su parte, subrayó que la creatividad ocupa un lugar central en la política industrial y comercial del país: "Porque la creatividad es empleo, valor agregado, es competitividad y al mismo tiempo es una palanca clave para diversificar nuestras exportaciones", afirmó.

Los paneles "Emprender en la cultura: Del talento a la empresa", con los creadores Melissa Roedán, Angurria y Natalia Martínez, moderados por Jessica Hasbún, quienes compartieron experiencias sobre identidad, autenticidad y gestión empresarial en el sector cultural.

"Creatividad y tecnología: herramientas para la nueva economía cultural" , con Tabaré Blanchard y Lena Vargas, moderados por Yaqui Núñez, donde se discutió cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías potencian, más que reemplazar, el trabajo creativo.

"Financiamiento y sostenibilidad: cómo hacer crecer un emprendimiento creativo", con Pamela Rodríguez del Banreservas, Luis Esteban Martínez-Murga del Banco Popular y César Dargam del CONEP, quienes presentaron las iniciativas Cree Banreservas e Impulsa Popular, así como los aportes de los centros culturales de ambas entidades.



El foro concluyó con un merecido homenaje a María Amalia León, directora de la Fundación Eduardo León Jimenes, por su trayectoria y aportes a la cultura nacional e internacional.

Con casi 400 personas presentes en el Hotel Intercontinental de Santo Domingo y más de 600 conectadas vía streaming, el evento gratuito contó con el respaldo de los ministerios de Cultura e Industria, Comercio y Mipymes, Banreservas, INICIA y Banco Popular.

Hub creativo regional

Foro Caribe Naranja se ha consolidado como un espacio para colocar en la agenda pública los temas de la Economía Naranja y las Industrias Creativas, destacando su aporte económico, social y cultural tanto en República Dominicana como en el Caribe.

La plataforma Caribe Naranja, creada por Switch Havas y SIP Group, continúa visibilizando, conectando e impulsando a los emprendedores creativos, posicionando al país como un verdadero hub creativo regional.