“Dominicanos A Simple Vista Boston+” se transmite por Color Visión

Esta temporada presenta más de 40 historias de éxito en Boston, Lawrence y Providence, resaltando el impacto social, cultural y económico de la comunidad dominicana.

El espacio televisivo “Dominicanos A Simple Vista Boston++” ya está al aire por Color Visión, con emisiones cada jueves a las 9:00 p.m., ofreciendo una propuesta que celebra la superación, el orgullo y la identidad de los dominicanos que residen en el noreste de los Estados Unidos.

En esta nueva entrega, la periodista y productora ejecutiva Marianne Cruz González comparte más de 40 testimonios de connacionales que se han destacado en distintos sectores en Boston, Lawrence y Providence, ciudades que forman parte de la región de Nueva Inglaterra.

El programa brinda un recorrido cercano y humano por las experiencias de hombres y mujeres que, con esfuerzo y determinación, han dejado una huella profunda en sectores como la política, la educación, la cultura, la ciencia y los negocios.

Entre los protagonistas figuran líderes comunitarios, profesionales y emprendedores que encarnan el espíritu trabajador y solidario de la diáspora dominicana.

Cada episodio invita al público a reflexionar sobre la identidad, el sentido de pertenencia y la capacidad de los nuestros para transformar su entorno sin perder el lazo con su tierra natal, detalla una nota de prensa.

El proyecto promueve una imagen positiva de la República Dominicana en el extranjero, fortaleciendo el orgullo nacional y la conexión con quienes viven fuera del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/4-marianne-cruz-boston-lawrence-642635ab.jpg La comunicadora Marianne Cruz.

“Dominicanos A Simple Vista Boston+” forma parte de una serie audiovisual que ha retratado anteriormente la vida de dominicanos en Nueva York y Madrid, consolidándose como una plataforma dedicada a destacar el talento y las contribuciones de la población dominicana en distintos rincones del mundo.

El programa se transmitirá cada jueves por Color Visión y continuará al aire hasta mediados de diciembre, ofreciendo al público nueve episodios cargados de historias inspiradoras y auténticas.