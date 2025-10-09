Las mejores canciones del siglo XXI, de Rolling Stone: "Ella y yo" de Don Omar y Romeo en la lista

Romeo Santos y Don Omar interpretan "Ella y Yo" en vivo durante una presentación. El tema ocupa el puesto 209 en la lista de las 250 mejores canciones del siglo XXI, según la revista Rolling Stone.

La revista Rolling Stone ha vuelto a encender el debate musical con la publicación de su nueva lista de las 250 mejores canciones del siglo XXI, liderada esta vez por la rapera Missy Elliott con su icónico tema de 2001 "Get Ur Freak On".

Le siguen "Maps" de Yeah Yeah Yeahs en el segundo lugar y "Crazy in Love" de Beyoncé y Jay-Z en el tercero.

Pero más allá del podio, una de las grandes sorpresas de este conteo es la sólida presencia de artistas latinos, quienes se abren espacio entre nombres históricos de la música anglosajona.

En total, más de una docena de artistas latinoamericanos aparecen en la lista, con varios temas que marcaron época y definieron el sonido global del siglo.

Posición Canción Artista Aspectos destacados 1 Get Ur Freak On Missy Elliott Innovadora, mezcla de hip-hop y sonidos globales; marcó un antes y después. 2 Maps Yeah Yeah Yeahs Ícono del indie rock con gran carga emocional. 3 Crazy in Love Beyoncé feat. Jay-Z Fusión de pop y hip hop, con enorme impacto cultural y comercial. 4 Seven Nation Army The White Stripes Riff icónico; himno del rock moderno presente en la cultura global. 5 All Too Well (2012) Taylor Swift Balada intensa y emocional, aclamada por la crítica. 6 Dancing on My Own Robyn Pop melancólico y poderoso, referente en el electropop. 7 Alright Kendrick Lamar Himno de lucha racial y símbolo de empoderamiento. 8 Idioteque Radiohead Electrónica experimental dentro del rock alternativo; vanguardista. 9 Toxic Britney Spears Producción sofisticada y atrevida; clásico del pop moderno. 10 Thinkin´ Bout You Frank Ocean R&B introspectivo y emocionalmente profundo.

Entre las posiciones más altas del ranking latino se encuentra Bad Bunny con "Safaera", ubicada en el puesto 11, una muestra del alcance mundial del reguetón y su fusión con otros géneros.

También figura con "Baile inolvidable", una de las canciones más recientes de toda la lista, lanzada este mismo año y posicionada en el puesto 81.

Por su parte, el clásico "Gasolina" de Daddy Yankee ocupa el lugar 14, reafirmando su lugar como uno de los pilares del reguetón global.

Shakira también hace acto de presencia con "La Tortura", su colaboración con Alejandro Sanz, ubicada en el puesto 56, aunque sorprendentemente "Hips Don´t Lie" no fue incluida.

"Ella y Yo", una joya narrativa del reguetón

Una de las inclusiones más celebradas es la colaboración entre Don Omar y Aventura, cuyo integrantes son de origen dominicano, "Ella y Yo", que figura entre las seleccionadas por su potente narrativa y fusión estilística.

Rolling Stone describe el tema como "una telenovela cautivadora y sórdida, disfrazada de éxito de cuatro minutos", destacando la combinación entre la bachata melodiosa de Romeo Santos y el tono confesional de Don Omar sobre una base de reguetón clásico.

Amplia representación latina en la lista

La diversidad de géneros y estilos queda en evidencia con la inclusión de artistas de distintos orígenes y generaciones: Karol G, Luis Fonsi, J Balvin, Calle 13, Natalia Lafourcade, Peso Pluma, Ivy Queen, Rauw Alejandro, Wisin & Yandel, Los Tigres del Norte, Ñengo Flow, Jowell & Randy y Tego Calderón.

Desde la música regional mexicana hasta el pop urbano y el reguetón, los artistas latinos no solo aparecen, sino que destacan como protagonistas de la evolución musical del siglo XXI.