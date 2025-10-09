La visión ecológica de Carlos III cobrará vida en un nuevo documental

Un documental sobre el compromiso del rey Carlos III con la defensa del medioambiente se emitirá por streaming a principios del 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Un nuevo documental sobre el compromiso del rey Carlos III con la defensa del medioambiente se emitirá a nivel mundial por streaming a principios del próximo año, anunció el monarca este miércoles.

"La naturaleza es nuestro sustento (...) somos parte de la naturaleza. Por lo tanto, lo que le hacemos, nos lo hacemos a nosotros mismos", dijo el rey en un comunicado.

"Durante gran parte de mi vida he buscado promover y alentar maneras en las que podamos trabajar con la naturaleza, en lugar de en su contra. En otras palabras, restaurar el equilibrio de nuestro planeta, que está bajo tanto estrés", agregó el rey.

El proyecto, titulado Finding Harmony: A King's Vision (En busca de la armonía: la visión de un rey)", se desarrolla en colaboración con Amazon MGM Studios y su estreno está programado para principios de 2026 a través de Prime Video.

El monarca espera que el documental destaque el trabajo que se está realizando para salvar el planeta "desde los bosques de Guyana hasta comunidades sostenibles en la India".

También mostrará la labor de su organización benéfica, King's Foundation, y su trabajo en Dumfries House, Escocia, enfocado en la regeneración comunitaria, textiles sostenibles y destrezas tradicionales.

El público también podrá ver el hogar del jefe de Estado en Highgrove House, en Gloucester, en el suroeste de Inglaterra, donde se filmó parte del documental.

La película busca explicar la "filosofía de armonía" que el rey expuso en un libro publicado en 2010, y "quizás inspirar el mismo sentido de determinación que me ha ayudado a construir un futuro más sostenible".

El director de la película, Nicolas Brown, dijo que se trata de una historia de "esperanza y resiliencia".

Más

El año pasado, Amazon produjo la serie " A Very Royal Scandal (Un escándalo muy real)", que dramatiza la polémica entrevista televisiva que dio el hermano del rey, el príncipe Andrés , sobre su relación con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

produjo la serie " (Un escándalo muy real)", que dramatiza la polémica entrevista televisiva que dio el hermano del rey, el , sobre su relación con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein. En 2022, el rival de Amazon Prime en streaming, Netflix, emitió su docuserie de seis horas "Harry y Meghan", en la que cual el hijo más joven del rey, el príncipe Harry, y su esposa expresaron sus quejas contra la familia real y los medios británicos.