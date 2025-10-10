"Ella me ama", el musical más romántico de Broadway, llega a la República Dominicana

María Castillo y Juanma García en la obra "Ella me ama". ( FUENTE EXTERNA )

La magia de Broadway se encenderá en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes con "Ella me ama", un musical encantador y sofisticado que revive el espíritu del teatro clásico con una historia de amor ambientada en la Europa de los años 30.

Las funciones se presentarán los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2025, con boletas disponibles en Uepa Tickets y CCN Servicios.

Ambientada en una elegante perfumería en plena época navideña, la historia sigue a Georg y Amalia, dos empleados que, pese a sus constantes diferencias, desconocen que son en realidad almas gemelas que se escriben apasionadas cartas de amor bajo el anonimato, tras unirse a un "Club de Corazones Solteros".

Una trama que combina el encanto de las comedias románticas clásicas con la calidez de la Navidad.

Esta puesta en escena marca un hito en el teatro musical dominicano al ser la primera adaptación al español de este clásico de Broadway en todo el mundo. Ganador de dos premios Tony, "Ella Me Ama" ha sido estrenada tres veces en Broadway, y llega ahora al país con un elenco estelar y una producción de alto nivel.

Elenco

El elenco está encabezado por Luis José Germán como Georg, Sibelle Márquez como Amalia, siendo este su primer protagónico, Hony Estrella como Ilona, Héctor Aníbal como el Sr. Kodaly, Papachín Lendor como el Sr. Maraczek, Luis del Valle como el Sr. Sipos y Juanma García como Arpad. La producción cuenta además con una participación especial de Kenny Grullón, junto a un destacado ensamble conformado por Laura Alcántara, Ángela Bernal, Luisa Ramírez, Juanma González, Guille Martin y Maikel Acosta.

La producción general está a cargo de Juanma García, con la dirección escénica de María Castillo, dirección musical de Junior Basurto Lomba, dirección vocal de Claudia González y coreografía de Natalie Borsos. El equipo creativo incluye a Luis Armando Rivera (traducción y producción), Ángela Bernal y Tracke Stage (escenografía), y Ariel Ramos junto a Luxart (luces y sonido).

Con su estética elegante, su historia cargada de emociones y su atmósfera navideña, "Ella Me Ama" se presenta como una propuesta innovadora y refrescante dentro del teatro dominicano, combinando la esencia del Broadway clásico con el talento y la creatividad de una nueva generación de artistas locales.

Esta producción cuenta con el apoyo de Domicem, Banreservas, Seguros SURA, Café Santo Domingo, Fixocargo, Otto Chicken, Conservatorio de Danzas Alina Abreu, Kokie Cosmetics y Caribbean Cinemas, quienes respaldan el desarrollo del arte y las producciones teatrales en República Dominicana.