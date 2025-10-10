"Siendo Honestos" estrena una temporada internacional desde la ciudad de Nueva York

Katherine Hernández entrevista a Henry Francisco, fundador de Montecci, durante la grabación de la nueva temporada internacional de "Siendo Honestos" en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El programa de entrevistas "Siendo Honestos", dirigido por la periodista Katherine Hernández, estrenó una nueva temporada grabada en la ciudad de Nueva York, enfocada en historias de migrantes dominicanos.

Esta etapa marca el inicio de una versión internacional del programa, que durante más de ocho años ha estado al aire en República Dominicana. En esta temporada, Hernández entrevista a personas de origen dominicano y latino que residen en Estados Unidos y desarrollan distintos proyectos personales y profesionales.

El primer episodio presenta una conversación con Henry Francisco, fundador de la marca de bicicletas Montecci, creada en Nueva York y reconocida a nivel internacional. Francisco, originario de Santo Domingo, cuenta su experiencia en el desarrollo de una empresa de alcance global.

El programa incluye testimonios de migrantes dominicanos que residen en zonas como Manhattan, Brooklyn y New Jersey. Los episodios se centran en las vivencias, desafíos y trayectorias de personas que han emigrado desde República Dominicana hacia Estados Unidos.

Según datos del Pew Research Center, la comunidad dominicana en Estados Unidos supera los dos millones de personas. El programa utiliza este contexto para documentar la presencia y los aportes de esta población en diferentes ámbitos.

La producción se realizó en escenarios urbanos de Nueva York y fue dirigida por Oliver Mota, con la producción general de Vanessa Padilla y la coordinación logística de Víctor Jiménez. La postproducción se llevó a cabo en República Dominicana.

Más

La nueva temporada de "Siendo Honestos" cuenta con cinco capítulos y se transmite los domingos a las 10:00 de la noche por CDN Canal 37, así como en el canal de YouTube del programa.