Banco BHD dona RD$ 100 millones al Ateneo Amantes de la Luz en Santiago

Santiago celebra un gesto que refuerza su riqueza cultural. El Banco BHD anunció la donación de RD$ 100 millones para el remozamiento, equipamiento y preservación del Ateneo Amantes de la Luz, uno de los emblemas históricos de la ciudad con 151 años de fundación.

La noticia se dio a conocer durante un evento en el Centro León, con la presencia de la vicepresidenta, Raquel Peña, y los integrantes de los consejos de administración del Centro Financiero BHD y del Banco BHD.

Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, destacó que este apoyo busca reconocer el valor del capital social y fomentar la colaboración para impulsar el desarrollo del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/whatsapp-image-2025-10-13-at-230035383eb8df-3c05750f.jpg Integrantes de los Consejos de Administración del Banco BHD y el Centro Financiero BHD durante el acto celebrado en el Centro León de Santiago.

"Para el Banco BHD, es motivo de orgullo contribuir con el reacondicionamiento de este invaluable patrimonio, así como con su actualización tecnológica y preservación de su hemeroteca y biblioteca que alberga archivos únicos de nuestra historia", afirmó.

El aporte fue recibido por Carlos Manuel Estrella, presidente del Ateneo, y Darío Fernández Morales, vicepresidente, quienes coincidieron en que esta inversión garantiza la conservación de documentos históricos y la continuidad de un espacio fundamental para la educación y la memoria cultural dominicana.

Fundado en 1874 por Manuel de Jesús Peña y Reinoso, el Ateneo alberga la primera biblioteca pública del país y ha sido un pilar de la educación, las ciencias y los valores nacionales. Su restauración permitirá mantener viva esta tradición y modernizar sus instalaciones para las futuras generaciones.

Durante el evento, Molina Achécar subrayó la importancia de que empresas e instituciones sean espacios de cooperación y visión de futuro.

"Creo firmemente en que la cultura es central en el desarrollo de los pueblos; con una cultura colaborativa lograremos superar retos en educación, salud, seguridad y sostenibilidad", concluyó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/el-ingeniero-molina-achecarjpg-ll8014-db1b2501.jpg El ing. Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, durante su discurso. (FUENTE EXTERNA)

El acto en que fue anunciada la donación contó con la presencia de Daniel Rivera, senador de Santiago; la gobernadora, Rosa Santos, y el alcalde, Ulises Rodríguez. Asimismo, por el BHD, Andrés Maldonado, presidente ejecutivo del Centro Financiero; Steven Puig, presidente del Banco; Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo de la entidad financiera, y Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social, entre otros funcionarios.

Destaca importancia del capital social

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/el-publico-en-el-ateneojpg-ll7837-cef0f8db.jpg El acto se desarrolló en el Centro León de Santiago. (FUENTE EXTERNA)

En el evento, que forma parte de una serie de actividades que desarrolla el BHD en Santiago, a propósito de las reuniones de su Consejo de Administración, que por primera vez sesiona en esta ciudad, Molina Achécar destacó la importancia del compromiso de las empresas para ser espacios en los que se cultiven los valores del trabajo, la empatía y la cooperación. Dijo que de esta forma "estaremos construyendo una República Dominicana más fuerte. Una donde las instituciones dialoguen, donde las decisiones se tomen con visión de futuro y donde cada persona sienta que su esfuerzo contribuye al bien común".