Netflix revela adelanto y fecha de estreno de la cuarta temporada de "Bridgerton"

¡Buenas noticias para los fanáticos de Bridgerton! Netflix reveló por fin la fecha de estreno y un nuevo adelanto de la esperada cuarta temporada de la serie.

Basada en las novelas de Julia Quinn, esta nueva entrega promete más pasión, intriga y escándalos ambientados en la opulenta era de la Regencia. Esta vez, el foco de atención se posa sobre Benedict Bridgerton, el carismático segundo hermano de la familia, interpretado por Luke Thompson.

La cuarta temporada llegará en dos partes: la primera parte se estrenará el 29 de enero de 2026, mientras que los últimos capítulos estarán disponibles el 26 de febrero de ese mismo año.

La temporada contará con ocho episodios en total, y, según fuentes cercanas a la producción, será una de las más románticas y visualmente deslumbrantes de toda la franquicia.

La trama

El adelanto publicado por Netflix deja ver un anticipo de lo que será el eje emocional de la temporada: el primer encuentro entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek, interpretada por la actriz Yerin Ha, quien se incorpora por primera vez al universo Bridgerton.

El encuentro tiene lugar en un lujoso baile de máscaras, donde Benedict, vistiendo un traje negro con antifaz, queda hipnotizado por una misteriosa figura conocida como la "Dama de Plata".

Sophie, envuelta en un vestido plateado que resplandece bajo los candelabros, encarna la esencia de un cuento de hadas moderno, con todo el glamour, el erotismo y la elegancia que han convertido a la serie en un fenómeno global.

Lady Whistledown sigue al mando

Como en cada temporada, la voz de la icónica Julie Andrews volverá a dar vida a Lady Whistledown, la narradora omnisciente y mordaz que guía al espectador por los secretos, pasiones y traiciones de la aristocracia londinense. Su pluma, afilada como siempre, será clave para desentrañar los misterios de esta nueva historia.

El regreso de los favoritos

Además del debut de Yerin Ha como Sophie, la temporada contará con el regreso de varios personajes queridos, incluyendo Colin, Penelope y Eloise.

La posproducción de la cuarta temporada ya está en marcha, y mientras esperamos su llegada en 2026, una cosa es segura: la fiebre Bridgerton está lejos de terminar.

