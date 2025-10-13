Festival de la Luna llena de color y cultura el malecón de Santo Domingo

La tradicional danza de los leones marcó el inicio del Festival de la Luna, celebrado en el malecón de Santo Domingo por la Embajada de China en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de la República Popular China conmemoró el 76 aniversario de su nación celebrando la séptima edición del Festival de la Luna, una celebración que tuvo como objetivo fortalecer los lazos de amistad y hermandad entre el país asiático y República Dominicana.

Según una nota de prensa, el evento, realizado en el malecón de Santo Domingo, inició con la tradicional danza de los leones, presentación que cautivó al público con su música y movimientos icónicos.

Wu Bin (Miguel) Feng, presidente de la Fundación Jade, resaltó que la celebración sirve como un puente cultural entre ambos pueblos y destacó los 160 años de historia de la comunidad china en el país.

"Hemos venido desde el principio con la idea de convivir juntos con el pueblo dominicano para aportar y desarrollar el país. Es nuestra segunda patria y aquí vivimos nuestras generaciones como parte de la familia dominicana. Somos gente de bien, que busca la armonía de la paz y la convivencia social pacífica", resaltó Feng.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-120822-pm-1-0e96161b.jpeg Encendido de linternas voladoras en la celebración del Festival de la Luna, en Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, señaló que los chinos en República Dominicana han contribuido al desarrollo del país mediante trabajo honesto y convivencia pacífica. "Nosotros aportamos nuestro trabajo honesto, porque en todos nuestros negocios ofrecemos servicio, calidad y mejor precio a la gente", indicó.

Por su parte, Zhou Yuqi, encargada de negocios de la Embajada, destacó que el Festival del Medio Otoño simboliza unidad familiar, armonía y esperanza, y subrayó que este espíritu de unión se refleja también en la relación bilateral entre ambos países.

Presentaciones artísticas

Durante el evento, los asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas que incluyeron danzas chinas con abanico a cargo de Yulissa y Minyu, demostraciones de Kung Fu, interpretaciones musicales, un desfile y un concurso, finalizando con el encendido de linternas voladoras.

La actividad fue organizada por la Embajada de China en colaboración con la Fundación Jade Pro Comunidad China y contó con el apoyo de la Alcaldía del Distrito Nacional.