¿Qué ha sido de los finalistas y ganadores de Dominicana´s Got Talent?

¿Qué ha sido de los concursantes de Dominicana´s Got Talent? Te contamos qué ha pasdo en las carreras de Babyrotty, Adri Torrón, Diego Jaar, Marteen Franko y Keren monteros a quienes vemos en la imagen superior. ( FUENTE EXTERNA )

Dominicana´s Got Talent (DGT) ha sido una plataforma para descubrir talentos diversos y auténticos en todo el país. Desde su primera temporada en 2019, decenas de participantes se han ganado el corazón del público dominicano y de jurados exigentes. Pero, ¿qué ha pasado con los ganadores y finalistas una vez se apagan las luces del escenario?

Este repaso llega a propósito del estreno de la tercera temporada del programa, que regresa este miércoles 15 de octubre por Color Visión, prometiendo una nueva generación de talentos listos para brillar.

Adriana Torrón (Adri Torrón) – Semifinalista (Temporada 1, 2019)

La joven cantante Adri Torrón logró un lugar en la semifinal gracias a su poderosa voz y carisma escénico. Desde entonces, ha seguido consolidando su carrera musical.

Carrera musical: Ha lanzado varios sencillos, como "Loquita por ti" y "Uña con Diamante", con buen recibimiento en plataformas digitales.

Reconocimientos: Fue invitada a abrir conciertos de Alejandro Sanz y Maná, y fue nominada a Premios Latin Plug. También fue destacada como "Artista 2 Watch" por Premio Lo Nuestro.

Nuevo disco: Hace unos días lanzó su primer álbum, RedStar, con 10 temas de su autoría. "Es como mostrarle al mundo mi alma en canciones", comentó.

Próximamente: Será telonera de la banda ErreWay en su concierto del 17 de octubre. Actualmente radia en España, donde su trabajo ha sido reseñado por importantes medios de ese país.

Diego Jaar – Finalista (2.º lugar, Temporada 2, 2020)

Obtuvo el Golden Buzzer de Waddys Jáquez con su emotiva interpretación de "Agridulce", canción de su autoría.

Carrera post DGT: Lanzó su primer álbum "Mi Libreta" en 2022, y ha continuado escribiendo y cantando música original.

Presentaciones destacadas: Ha sido telonero de artistas como Kany García, Alejandro Sanz y Pedro Guerra.

En 2024 se presentó con noches conciertos especiales en Casa de Teatro y el Bar del Teatro Nacional, así como participaciones especiales en eventos y campañas publicitarias.

Diego Jaar también experimentó nuevas experiencias dentro del bolero, la bachata sensual y el merengue, y de estrenarse como productor en la primera edición de "Canten" donde junto a Sergio Echenique "Seye", Daniel Santacruz y Pavel Núñez, resaltó a la canción de autor en distintas generaciones.

Marteen Franco – Golden Buzzer de Pamela Sued (Temporada 2)

Conocido como el militar cantante de la pandemia, interpretó "¿Quién te dijo eso?" de Luis Fonsi mientras tocaba el piano, ganando el botón dorado.

Después de DGT: Se presentó junto a Luis Vargas en el Hard Rock Café (Blue Mall) en 2023.

Trayectoria actual: Es considerado el showman del Gran Santo Domingo, presentándose en bares y restaurantes con repertorios de música popular.

Proyectos musicales: Ha lanzado temas como "Después de Copas" y "Tal Vez", consolidándose como cantautor, también se ha adentrado en el génro salsa.

Gabriel Hernández "El Invertebrado" – Semifinalista (Temporada 1)

Su acto de contorsionismo, pole dance y maquillaje aterrador dejó huella en DGT... y lo llevó a America´s Got Talent.

AGT 2025: Recibió los cuatro síes de los jueces. Simon Cowell, Heidi Klum y Howie Mandel quedaron impresionados por su combinación de horror y arte.

Futuro prometedor: Avanzó a la siguiente etapa en el concurso estadounidense, proyectando su talento a nivel internacional.

Loraine Garrido

La cantante de Higüey es conocida por su participación en Dominicana's Got Talent, donde alcanzó el tercer lugar. Recibió una beca de la universidad y apoyo de la alcaldía de Higüey, aunque ha enfrentado desafíos con la financiación de la beca.

Trayectoria musical: Garrido comenzó a cantar profesionalmente alrededor de los 16 años y ganó notoriedad nacional después de su participación en Dominicana's Got Talent. Tras su paso por el programa se presentó en importantes eventos culturales.

Cursó estudios en la prestigiosa universidad de música Berklee College of Music, enfocándose en la gestión de la industria musical y administrativa.

Inicialmente, recibió apoyo de la alcaldía de Higüey para asistir a Berklee, que consistía en una beca. Sin embargo, en julio de 2025, se informó que enfrentaba la amenaza de perder su beca debido a la suspensión de fondos por parte de la alcaldía, lo que generó preocupación por su continuidad académica

Scarlet – Finalista (Temporada 1)

Participó en DGT junto a su hermano Enmanuel y continuó destacándose en la música. Luego se presentó en The Voice Dominicana:, donde fue finalista en este otro reality show.

Reconocimiento internacional: Fue seleccionada para el álbum La Nueva Cepa, producido por Master Chris, en conjunto con HEAT Latin Music Awards y Warner Music Latina.

Selección competitiva: Fue elegida entre más de 6,000 propuestas musicales en toda Latinoamérica.

Su hermano, t ambién avanzó a la semifinal de The Voice Dominicana. Actualmente reside en Estados Unidos, donde continúa desarrollando su carrera musical.

¿Qué ha sido de los dos ganadores?

Babyrotty – Ganador (Temporada 1)

A los 13 años se convirtió en el primer gran ganador de DGT, llevándose 3 millones de pesos y una camioneta.

Después del triunfo: Se alejó de la música temporalmente. En 2023 reapareció y comentó que prefería la humildad antes que la fama, aunque no descarta volver a la música con más fuerza.

Premio bien invertido: Planeó guardar parte del dinero para sus estudios y comprarle casas a su madre y abuelo.

Hoy tiene 20 años y aspira a formarse académicamente y profesionalmente antes de regresar a la música.

Keren Montero – Ganadora (Temporada 2)

Ganó con su poderosa voz cristiana y ha seguido fiel a su estilo.

Música y valores: Ha lanzado sencillos como "Voy a ser grande" y "Se va el Temor", y se presenta en iglesias y eventos religiosos por todo el país.

Imagen pública: Fue embajadora de marcas como BanReservas y forma parte del proyecto "Voy a ser grande".

Presencia internacional: Fue invitada a una edición especial de America´s Got Talent con ganadores de distintas versiones globales.

Carrera en TV y formación: Ha sido presentadora en RTVD junto a Iván Ruiz y estudia canto en Berklee College of Music, una de las universidades de música más prestigiosas del mundo.