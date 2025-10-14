Da Republik participa en el nuevo video musical del dúo australiano For King + Country

Los integrantes de Da Republik posan tras finalizar el rodaje del video "World On Fire" junto al equipo de producción en Santo Domingo.

El grupo de danza urbana dominicana Da Republik aparece en el nuevo video musical del dúo australiano For King + Country, correspondiente a la canción "World On Fire", el más reciente lanzamiento de los hermanos Joel y Luke Smallbone.

El video muestra la historia de un adolescente que corre por las calles de Santo Domingo sosteniendo un cable que cae del cielo. Mientras tanto, los integrantes del dúo descansan en una playa de San Pedro de Macorís.

El joven conecta el cable a una estructura que representa la idea de conexión entre el mundo y el cielo.

La coreografía fue diseñada por Jonathan Castillo, cofundador de la academia Núcleo Extremo, quien también creó una secuencia específica para redes sociales. Esta parte del video ha sido replicada por usuarios en distintas plataformas digitales tras su publicación.

Los bailarines que participaron en el video son: Adrián Jiménez, Bryan Cedeño, Carlos David Mejía (Moro), Edwin Mora, Jen Vargas, Juan Rafael Santana (Yani), Junior Rodríguez (Fox), Kevin Polanco, Laythan Castillo, Lia Gabriela Castillo, Lia Valeria Heredia, María Carvajal, María Gabriela Contreras, Naomi Severino y Shary Montero.

La producción del video fue coordinada con el equipo creativo liderado por Kadin Tooley. Según explicó Larybel Olivero, directora de Núcleo Extremo, el objetivo fue desarrollar una coreografía que pudiera ser interpretada tanto por profesionales como por el público general.

Joel y Luke Smallbone expresaron su reconocimiento al trabajo de los bailarines dominicanos y su integración en el concepto del video.

Sobre For King + Country

For King + Country es un dúo formado en 2007 por los hermanos australianos Joel y Luke Smallbone. Se trasladaron a Nashville durante su infancia. Originalmente se presentaban como "Joel & Luke" antes de adoptar el nombre actual, derivado de una expresión usada en tiempos de guerra en Inglaterra.

Han recibido cuatro premios Grammy, siete GMA Dove Awards, un Billboard Music Award y nueve sencillos número uno. En 2025, fueron votados nuevamente como Grupo del Año en los K-LOVE Fan Awards, evento en el que son el dúo con mayor número de reconocimientos.