Estudiante de 17 años desarrolla portal web sobre la vida y obra del historiador Frank Moya Pons

Manuel José Cabral Martínez, estudiante de 17 años, saluda al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, tras presentar su propuesta para fortalecer la enseñanza de la historia en el currículo escolar. ( FUENTE EXTERNA )

Por primera vez, el historiador dominicano Frank Moya Pons cuenta con un portal web dedicado a su trayectoria académica. La página, disponible en www.frankmoyapons.com, fue diseñada por Manuel José Cabral Martínez, estudiante de 17 años de la Escuela Carol Morgan.

Cabral Martínez propuso la creación del sitio como una plataforma digital orientada a facilitar el acceso al trabajo de Moya Pons y promover el estudio de la historia dominicana entre estudiantes y docentes.

El portal tiene como objetivo servir como recurso de consulta sobre la producción intelectual del historiador. Según su creador, busca contribuir a que la historia sea comprendida y valorada como parte del conocimiento general en la formación educativa.

Además del desarrollo del portal, Cabral Martínez presentó una propuesta formal al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, con una serie de medidas orientadas a fortalecer la enseñanza de la historia en el currículo escolar.

Entre las propuestas se encuentra la creación de un Premio Nacional de Historia para Estudiantes de Secundaria, la promoción de clubes de lectura histórica y la integración de los Modelos de Naciones Unidas (MUN) como herramientas para el análisis de procesos históricos y la discusión de temas de ciudadanía en el aula.

El planteamiento sostiene que el estudio de la historia permite a los estudiantes desarrollar capacidades de análisis, comprensión de contextos y evaluación de perspectivas diversas, y que su presencia en el currículo debe ser reforzada en el marco de los actuales enfoques educativos.