Después de mucho tiempo de espera, Dominicana´s Got Talent regresa hoy con su tercera temporada, y lo hace más grande, más diverso y con más razones para emocionar.

A las 8:00 p. m. por Color Visión, el programa que ha reunido a miles frente al televisor (o al celular si ven los actos por YouTube), vuelve con una nueva ola de sueños, historias que tocan el alma y actuaciones las cuales prometen dejar al país entero hablando.

Sí, es hoy cuando vuelve el griterío de "¡Ese es el mío!", las lágrimas inesperadas, los Golden Buzzers sorpresivos, los debates familiares, los memes en Twitter (perdón, en X), y el talento dominicano brillando a niveles de exportación.

Novedades clave

La nueva edición del programa viene acompañada de múltiples innovaciones que marcan un antes y un después en su formato.

También contará con el regreso del panel de jueces, compuesto por Nashla Bogaert, Waddys Jáquez, Pamela Sued y la incorporación del actor y comediante Irving Alberti.

Nueva dupla de presentadores, con el debut de Enrique Quailey y Lorenna Pierre como anfitriones.

Mayor número de Golden Buzzers: nueve en total, que aumentan las posibilidades de clasificación directa para los participantes.

Este año también contarán con episodios especiales temáticos, entre ellos entregas navideñas y de fin de año. Uno de los elementos más llamativos es el premio final, que según la producción será el más alto entregado hasta la fecha en un reality dominicano: 3 millones de pesos. El ganador se unirá a los vencedores de las dos anteriores temporadas, el carismáico Babyrotty y la talentosa Keren Montero.

Durante diez días consecutivos de grabaciones, más de 200 actos de todas las provincias pasaron por el escenario. Cantantes, bailarines, magos, humoristas, deportistas, actos de riesgo... En esta temporada, el lema fue claro: "Todo el talento es bienvenido".

Según Tuto Guerrero, productor del programa, se hizo un esfuerzo consciente para ampliar las audiciones y dar oportunidad a más talentos. El resultado: una muestra más representativa del potencial creativo de toda la isla.

Además, más de 8 mil personas asistieron como público en las grabaciones, creando una atmósfera de euforia que se siente a través de la pantalla.

"Nos sentimos muy satisfechos con la respuesta del público y la cantidad de talento que ha llegado. Hemos hecho un esfuerzo para ampliar las audiciones y que más personas tengan el chance de participar", expresó a Diario Libre el productor Guerrero.

DGT ha demostrado ser una ventana poderosa para que talentos emergentes se den a conocer, no solo a nivel nacional, sino también en escenarios internacionales.

Esta nueva temporada no solo busca emocionar y entretener, sino también inspirar.

Para Irving Alberti "La República Dominicana es una cuna de talentos. Este proyecto le muestra al país cuántas cosas buenas tenemos. Desde el que canta hasta el que hace maromas. Ver eso le da esperanza a la gente, y orgullo también".

"Esta temporada va a ser muy especial. Los hosts son espectaculares, el ambiente es de hermandad, hay mucho talento, más del que uno imagina. Dominicana´s Got Talent va a seguir demostrando todo lo bueno que hay en este país", añadió Alberti.

Con propuestas artísticas de alto nivel, historias personales conmovedoras y una producción ambiciosa, el esperado programa regresa con fuerza para continuar su misión: celebrar el talento dominicano en todas sus formas. b

Sobre la producción

DGT es una producción conjunta de Tuto Guerrero , Gilberto Morillo, Nashla Bogaert y David Maler, quienes lideran un equipo de más de 400 colaboradores .

de , Gilberto Morillo, y David Maler, lideran un equipo de . Como en temporadas anteriores, Diario Libre se une como medio aliado, ofreciendo cobertura especial con entrevistas exclusivas, crónicas, contenido digital y acceso tras bastidores.