Reese Witherspoon publica su primera novela en la que apuesta por más mujeres en la ciencia

Reese Witherspoon publicó la novela "Gone Before Goodbye", en colaboración con el autor de bestsellers Harlan Coben. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz Reese Witherspoon, conocida por su papel icónico como Elle Woods en Legalmente Rubia, anunció la publicación de su primera novela coescrita, Gone Before Goodbye, en colaboración con el autor de bestsellers Harlan Coben.

El libro, un thriller de ritmo vertiginoso y trasfondo ético, busca motivar a niñas y adolescentes a considerar la medicina como una vocación, en especial la cirugía.

Durante el panel Shine Away en Los Ángeles, organizado por Hello Sunshine, su compañía de producción, Witherspoon presentó oficialmente la obra y fue clara sobre su propósito:

"Mi mayor meta con este libro es lograr que tantas niñas como sea posible quieran ser cirujanas, así como Elle Woods lo hizo para las abogadas".

Una heroína quirúrgica en el centro de la trama

La protagonista de Gone Before Goodbye es Maggie McCabe, una cirujana militar con un pasado brillante que se ve arrastrada a una peligrosa red de intereses ocultos.

La historia mezcla el suspenso médico con críticas sociales, atravesando escenarios que van desde campos de refugiados hasta los lujos extremos de Rublevka, el exclusivo barrio de multimillonarios en Rusia.

En la novela, Maggie cofundó una organización médica global junto a su esposo y su mejor amigo, desarrollando un prototipo de corazón artificial con potencial para cambiar el mundo.

Pero la muerte de su esposo y la desaparición del proyecto desencadenan una caída personal y profesional que la lleva a aceptar una oferta dudosa: una cirugía estética para una misteriosa amante de un oligarca ruso.

Lo que parece un encargo aislado pronto revela una red de obsesiones por la juventud eterna, avances médicos controvertidos y poder económico sin límites. La historia explora el lado oscuro de la ingeniería genética y el culto a la longevidad.

Literatura, lujo y legado familiar

La novela se distingue por su ambientación cargada de excesos: aviones privados, palacios dorados, quirófanos secretos y tecnología médica avanzada, en un entorno donde la ética se pone constantemente a prueba.

Según Witherspoon, Maggie está inspirada en sus propios padres: su padre, John, fue cirujano militar, y su madre, Betty, enfermera. La actriz compartió que creció en una base militar en Alemania, rodeada de historias médicas, lo que influyó profundamente en su interés por el mundo quirúrgico.

La idea del libro surgió durante la pandemia, y Witherspoon no dudó en buscar apoyo experto para darle forma. "Sabía cómo construir un personaje y cómo contar una historia en cine, pero no cómo estructurar una novela", confesó. Por eso, recurrió a Harlan Coben, quien recordó haber quedado "enganchado de inmediato" tras escuchar la idea.

La edición en audiolibro contará con las voces de Reese Witherspoon como Maggie y Chris Pine en uno de los papeles principales.

En cuanto a las posibles críticas literarias, Witherspoon fue tajante: "No me interesan realmente los pensamientos u opiniones de los críticos. La mitad de las cosas que hice no recibieron buenas reseñas, pero significaron algo. Tuvieron impacto".

