Con un poderoso acto cargado de mensaje y presencia escénica, Carla Morel se robó la atención de jueces y público en la tercera temporada de Dominicana´s Got Talent.

Cantante, actriz y presentadora de televisión, la joven de 23 años, a quien ya habíamos visto en el musical Matilda, subió al escenario con un poema crítico que abordó de frente un tema muchas veces silenciado: el racismo en la sociedad dominicana.

Su actuación, una oda a la negritud, recibió los cuatro "sí" del jurado y una ovación de pie. Luego de su presentación, Carla compartió su historia con Diario Libre y habló sobre sus raíces, su formación artística y la fuerza que la impulsa: su fe.

"Vengo de una familia cristocéntrica de Santiago de los Caballeros", expresó. "El arte ha estado presente en mi vida desde pequeña, porque me crié en una familia que canta por pasión. Nos criamos viendo películas de Disney, y desde ahí supe que quería dedicarme al arte".

Con una sonrisa, recordó cómo su padre le dio forma a su amor por la actuación.

"Mi papá hacía el rol de Úrsula, la villana de La Sirenita, solo para complacer a mi hermana mayor, que amaba esa princesa. Por esa forma tan libre de ser de mi papá, de ver cómo inflexionaba la voz para imitar a los personajes, yo, siendo muy pequeña, supe que eso era lo mío".

Carla también reveló que su primer paso en el medio fue a través de la televisión.

"Comencé en televisión desde muy joven. Matilda fue mi debut como actriz en teatro", dijo.

Sobre su audición en Dominicana´s Got Talent, confesó que ver al jurado de pie al final de su presentación la emocionó profundamente.

"Lo que llevé al escenario fue un poema negroide, un homenaje a nuestra herencia afro. Me encanta porque somos un país de negros, y negar que lo somos es negar lo que somos. Es parte de nuestra identidad. ¿Negra soy, y qué? ¿Yo voy a negar este cabello fabuloso y esta piel besada por el sol que papá Dios me dio? Jamás".

Al hablar sobre el premio, Carla tiene claro que, de ganarlo, lo confiaría a sus padres.

"Si gano, el dinero se lo daría a mis padres para que lo administren. Yo nací para estar en un escenario, y eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida".

Consejo a los jóvenes

Finalmente, envió un mensaje claro a otros jóvenes dominicanos que sueñan con una carrera artística: "Cree en ti. Cree en tu talento. No te calles, no te encierres. Tienes algo que ofrecer al mundo. Solo tienes que atreverte".