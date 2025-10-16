La segunda edición del Festival CAYE regresa a Ciudad Nueva el próximo 18 y 19 de octubre con el compromiso de generar memoria colectiva y fortalecer la identidad creativa dominicana.

El evento, liderado por Venus Patricia Díaz y Omar García, mejor conocido como Angurria, tiene el objetivo de transformar a Ciudad Nueva en el primer Distrito Creativo de Santo Domingo y en convertir el Festival Caye en una plataforma que impulsa el desarrollo cultural y social del país.

La agenda incluirá actividades infantiles, presentaciones escénicas, muestras de danza y teatro, gastronomía local, rutas guiadas y música en vivo. Cada cuadra funcionará como escenario abierto, con intervenciones simultáneas que buscarán atraer tanto al público residente como a quienes se desplacen específicamente para el evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/fetsival-caye-0b51c829.png El festival Caye tendrá lugar en Ciudad Nueva el 18 y 19 de octubre.

"En el 2020, Angurria y yo pensamos en un proyecto que tuviese una incidencia en las comunidades, en el espacio público, de una manera que sea mucho más constructiva que algo efímero", comenta Venus en una visita a Diario Libre.

Bajo esa premisa, dijo que Caye surge para que el arte sea un puente para impactar estas comunidades. Y Ciudad Nueva termina siendo como el sector idóneo por todo lo que ha significado históricamente.

"Es un espacio que está al lado de la Zona Colonial, que a nivel histórico es el primer sector extramuros de Santo Domingo, que es cuna de grandes personajes de la historia que residieron allí, como el músico Luis Días y el escritor Pedro Mir, personas que han sido ejemplos para nosotros en diferentes temas, tanto la música como literatura. Y obviamente toda la parte del patrimonio arquitectónico que tiene este sector", abunda la creativa.

Las novedades

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/2-07102025-festival-caye-2025-entrevista---samil-mateo-dominici1-28197eb5.jpg El Festival Caye empezó a conceptualizarse en 2020. (SAMIL MATEO DOMINICI/ DIARIO LIBRE)

Dentro de las innovaciones de este año están las alianzas y colaboraciones con diferentes artistas, colectivos, líderes creativos, tanto del sector como de la ciudad de Santo Domingo.

Agencias publicitarias, colectivos de teatro y artistas de música serán un puente para visibilizar a los muchos artistas emergentes en diferentes áreas. La artista plástica Amaya Salazar es una de las invitadas.

Otra de las novedades es el Mercado de Vecinos, propuestas ofertadas por los mismos comunitarios.

"Nos interesa mucho que las personas que residen en Ciudad Nueva sean las personas que celebren el talento, que sean protagonistas de esto. Y tenemos un mercado de artesanía, de productos. Ellos han recibido una serie de talleres de la mano del Ministerio de Industria y Comercio y del Centro Cultural de España, para poder fortalecer sus estructuras de negocio", abunda.

El arte urbano

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/whatsapp-image-2025-10-10-at-222408f9bef963-5a07bfcc.jpg

¿Estará presente el arte urbano? " CLaro que sí. Yo te diría que todo lo que es calle como tal, todo el sistema gráfico de Caye, está pensado para ser una fiesta visual. De las cosas que más las personas nos dicen es que la línea gráfica es muy hermosa. Y yo siento que todo el espacio del festival está hecho para ser inmersivo. Que tú llegues a Ciudad Nueva y sientas que tú estás en un espacio que te invita a respirar, a sentir, a realmente involucrarte con lo que es el arte y con todo lo que es esa celebración de la cultura", destaca Venus Díaz sobre la estructura creativa del evento.

Dentro del área Art en Vivo, estarán 10 artistas pintando en vivo una serie de piezas alrededor de un manifiesto que han creado desde el festival.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/whatsapp-image-2025-10-10-at-2223564c1f9d53-c908324d.jpg Diversas propuestas musicales en escena.

El festival también suma alianzas con colectivos artísticos, agencias publicitarias y grupos de teatro que servirán de plataforma para artistas emergentes. Entre los invitados figura la artista plástica Amaya Salazar, quien presentará instalaciones especiales.

Angurria: arte urbano con propósito

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/12/whatsapp-image-2025-10-11-at-00030991a223ea-5fd18aa3.jpg Omar Angurria y Venus Patricia Díaz. (FUENTE EXTERNA)

Como director creativo del festival, Angurria tendrá un rol clave en esta edición. Aunque no estará pintando directamente, fungirá como mentor para guiar a jóvenes y familias interesadas en el arte urbano.

Angurria cree que el muralismo no solo embellece los espacios, sino que también transforma la conducta social y puede convertirse en un oficio digno. "Nunca imaginé que viviría de pintar murales. Hoy puedo decir que es posible, y quiero que los jóvenes lo vean también como una oportunidad real", manifestó.

La idea es que los entusiastas del arte que acudan puedan sentir un verdadero acompañamiento, "y hacerlos parte de algo propio".

Venus dijo que no siempre se tiene a un Angurria al lado para que te diga cómo mejorar una técnica, cómo se agarra una lata de aerosol o cómo se agarra una brocha para mejorar una técnica específica.

"Muchas veces la gente tiene el interés y no tiene quien lo guíe. Y yo creo que Angurria va a estar ahí como mentoreando y acompañando los procesos de mucha gente que está interesada. Y queremos que se sienta un proceso muy democrático y cercano", destaca la líder del festival.

"Es muy importante hacer entender que hay posibilidades de tener una calidad de vida con tu talento", subraya Venus Díaz.

Angurria ha popularizado los murales de las Mujeres en rolos y otras obras que celebran la cotidianidad criolla que han sido plasmadas en el país y el extranjero.

Un festival gratuito y para todos

Para asistir al Festival CAYE la entrada es gratuita, pero requiere registro previo a través de festivalcalle.com. En su primera edición, más de 12,000 personas participaron, y se espera superar esa cifra este año 2025.

El evento se desarrollará entre las 3:00 de la tarde y las 11:00 de la noche, respetando el descanso de los residentes. El espacio central será en la calle José Gabriel García, entre la calle El Número y la calle Pina, hasta llegar al Parque Cervantes, que funcionará como punto de encuentro.

"Queremos que Ciudad Nueva celebre su talento y que todos podamos reconocernos en este proyecto. CAYE es una forma de honrar nuestra ciudad, nuestra gente y el potencial creativo que nos une", concluye Díaz.