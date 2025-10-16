¿La mejor temporada? El primer episodio de la tercera edición de DGT apunta alto en su estreno

Karla Jasmine Estepan, de 13 años, recibe el primer Golden Buzzer de la tercera temporada de Dominicana´s Got Talent. En el escenario, junto a Nashla Bogaert, Pamela Sued, Waddys Jáquez, Enrique Qualey, Lorenna Pierre e Irving Alberti. ( FUENTE EXTERNA )

La tercera temporada de Dominicana´s Got Talent abrió el telón este miércoles 15 de octubre con un despliegue artístico impactante, que dejó claro que el show ha evolucionado para convertirse en una plataforma con poder transformador.

Desde niños con talento prodigioso hasta voces que abrazan la identidad racial y desafían las normas, el estreno de #DGT3 reveló que esta edición va más allá del espectáculo: es una declaración de propósito.

La noche inaugural, transmitida por Color Visión y en vivo por YouTube, fue un festival de emociones donde cada acto trajo consigo una historia que conectó con la audiencia desde la raíz.

Más que buscar el próximo fenómeno mediático, el programa se posicionó como un espacio donde el arte sirve como herramienta de representación, inspiración y resistencia.

Un botón dorado con mensaje generacional

Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue el Golden Buzzer otorgado por Nashla Bogaert a Karla Jasmine Estepan, una joven de apenas 13 años que no solo cantó, sino que contó su verdad en forma de canción.

Su tema original, "Cuando regreses de vacaciones", fue un grito suave pero firme que resonó como himno adolescente en una época donde el arte joven aún lucha por ser tomado en serio.

"Esta niña no solo tiene talento, tiene algo que decir, y eso es más valioso que cualquier nota perfecta", dijo Bogaert entre lágrimas, reconociendo el impacto de la presentación.

Talento que educa, representa y empodera

El escenario de DGT se llenó de propuestas que rompieron moldes.

Desde Karla Morel, con un performance poético que celebró la belleza afrodescendiente y rechazó los cánones coloniales, hasta Antonio Ferrés, quien con humor e inteligencia habló de salud mental y superación personal, quedó claro que los concursantes no vinieron solo a competir, sino a provocar reflexiones.

El grupo Impredecibles llevó el teatro de improvisación a un público masivo, en un país donde esta disciplina aún lucha por visibilidad, mientras que Private Stars y Rebelión Urbana mostraron cómo la danza urbana, a menudo subestimada, puede convertirse en un vehículo de disciplina y comunidad.

Una generación que no se calla

"Lo más poderoso de esta nueva temporada no es lo que vemos, sino lo que escuchamos. Los participantes están hablando. De trauma, de sueños, de inclusión, de pérdida, de amor, de salud, de país", expresó Irving Alberti tras la gala, señalando que la temporada apunta a ser una de las más humanas del programa.

Producción y alcance

Con una puesta en escena renovada, un jurado consolidado (Nashla Bogaert, Waddys Jáquez, Pamela Sued e Irving Alberti), y una estrategia digital que permitirá vivir cada momento en redes sociales y YouTube, DGT3 se proyecta como el show de talentos más relevante del Caribe.

Pero su verdadero valor parece estar en otro lugar: en su capacidad para capturar el pulso emocional y cultural del pueblo dominicano.

Más que una competencia

El estreno no fue solo una noche de audiciones, fue una muestra de que el talento dominicano viene con propósito. En un país donde muchas veces el arte carece de espacios de exposición profesional, Dominicana´s Got Talent se consolida como una vitrina de impacto real.

En palabras de uno de los participantes: "Aquí no vinimos solo a ganar, vinimos a ser escuchados".