La pasión, la energía y el compromiso se hicieron sentir en el escenario de Dominicana´s Got Talent con la presentación de Private Stars, un grupo de jóvenes bailarinas que cautivaron tanto al jurado como al público con una vibrante rutina urbana.

Su audición, que les valió un rotundo "sí" de los cuatro jueces, fue mucho más que una coreografía bien ejecutada: fue el resultado de años de esfuerzo, disciplina y amor por el arte.

Con edades que reflejan la inocencia de la adolescencia pero con una madurez artística sorprendente, las integrantes de Private Stars salieron a escena decididas a dejar huella. Y lo lograron.

"Fue súper emocionante porque vimos que el esfuerzo y la dedicación que pusimos, tanto nosotras como nuestros profesores, se notó", contaron emocionadas tras bambalinas en conversación con Diario Libre.

No fue casualidad. Detrás del dinamismo de su presentación hay una historia de sudor, caídas, ensayos infinitos y crecimiento personal. "El esfuerzo ha valido la pena, porque detrás de este baile hay mucho sudor, caídas... y a pesar de todo eso pudimos lograr el objetivo y pasar esta etapa del programa", expresaron con orgullo.

Tres años de evolución y disciplina

Private Stars no es un grupo improvisado. Llevan tres años bailando juntas, forjando una conexión que se nota en cada movimiento. Para ellas, el baile no es solo un hobby, es una parte fundamental de su identidad.

"El baile es nuestra pasión. Es parte de todo lo que hacemos en nuestras vidas diarias", afirmaron.

Esta entrega las ha llevado a evolucionar paso a paso. Ninguna nació sabiendo bailar, pero todas aprendieron con práctica y constancia. "Con tiempo y dedicación, una persona que nunca ha bailado puede aprender. Al principio bailábamos por diversión, pero fuimos evolucionando, y eso nos llevó a ser lo que somos actualmente", explican con la convicción de quien ha recorrido el camino desde abajo.

Más allá de ganar el concurso, las chicas tienen un objetivo claro si se llevan el premio mayor de tres millones de pesos: invertir en el futuro del baile en República Dominicana.

"Queremos formar una fundación para ayudar a chicos que no tienen recursos para formarse como bailarines. Queremos llegar a esos corazones que también sueñan con subir a un escenario como este", compartieron con entusiasmo.

Su visión solidaria es tan fuerte como su talento. Para ellas, el arte también debe ser una herramienta de cambio y oportunidad.

Con su participación en Dominicana´s Got Talent, Private Stars no solo mostraron una excelente coreografía: también dejaron un mensaje poderoso para otros jóvenes que sienten pasión por el arte.

"No se limiten. Si les gusta el baile o cualquier otra afición que tengan, persíganla. Al final se darán cuenta de que el esfuerzo valió la pena", concluyeron.

Así, estas jóvenes bailarinas no solo conquistaron al jurado con su ritmo, sino que inspiraron a toda una generación a perseguir sus sueños con disciplina, corazón y propósito.