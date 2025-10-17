Anuncian el congreso cristiano “Invaluable”

Los días 24 y 25 de octubre, se llevará a cabo la cuarta edición del Congreso Cristiano “Invaluable”, una plataforma diseñada para fortalecer la fe femenina y ofrecer herramientas espirituales y prácticas ante los desafíos cotidianos.

El evento, organizado por el Ministerio Preciosas de Dios, bajo el auspicio de la Fundación Mireya Camilo, se llevará a cabo en el Hotel Jaragua, consolidándose como un espacio de encuentro, renovación y crecimiento espiritual para mujeres de todas las edades.

Este año, el enfoque del congreso gira en torno a la confianza en Dios como antídoto a la incertidumbre, alentando a las asistentes a vivir vestidas de fuerza y dignidad, y a mirar el futuro sin temor.

“Ella se ríe”

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/invaluable-7b30872a.jpg Congreso anterior. (FUENTE EXTERNA)

El congreso contará con la participación de reconocidas pastoras y conferencistas internacionales y locales, entre ellas:

Lilibeth Vilella

Peny Alonzo

Rebecca Germain

Awilda Mota

Karen Espinosa en concierto

El evento está dirigido por la pastora Nina Peguero, fundadora y líder del ministerio Preciosas de Dios y promete reunir a más de 1,200 mujeres, bajo el lema “Ella se ríe”, inspirado en el pasaje bíblico de Proverbios 31:25.

Además de las conferencias y espacios de adoración, el evento ofrecerá una selección de talleres temáticos que las participantes podrán elegir según sus intereses, así como espacios íntimos de oración en los llamados "cuartos de oración", brindando una experiencia integral y transformadora.