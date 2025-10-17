El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón presenta cinco grandes del arte dominicano

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón realizará mañana, sábado 18 de octubre, a las 11:00 de la mañana, la visita guiada “Cinco grandes en el arte dominicano: Jaime, Darío, Paul, Gilberto y Eligio”, en la que invitará al público a redescubrir el legado de estos maestros del arte nacional:

Jaime Colson

Darío Suro

Paul Giudicelli

Gilberto Hernández Ortega

Eligio Pichardo

El recorrido estará guiado por Gamal Michelén, arquitecto, crítico de arte y actual viceministro de Patrimonio Cultural, quien compartirá su mirada experta sobre estos cinco artistas plásticos fundamentales para entender la plástica dominicana del siglo XX.

Las obras de los maestros del arte nacional que se visitarán forman parte del programa de la exposición “Maestros de las artes visuales”, actualmente en exhibición en la sala de exposiciones temporales del centro cultural, y pertenecen a la colección del Banco Popular Dominicano.

Un recorrido por la fundación

Durante la actividad, los asistentes apreciarán las influencias, técnicas y visiones que estos artistas plasmaron y con las cuales sentaron las bases del arte moderno en República Dominicana.

A modo de homenaje a estos creadores, Michelén destacará cómo sus trayectorias no solo transformaron la estética visual del país, sino que también expresaron profundas reflexiones sociales, políticas y culturales.

Además de esta exhibición temporal, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón alberga la exposición permanente “Nuestros primeros pobladores”, compuesta por 350 piezas prehispánicas cedidas por la Fundación García Arévalo.

El centro está abierto al público de martes a domingo, de 9:30 a.m. a 6:30 p.m.