Con apenas 9 años, Aaron Veras sorprendió al jurado y al público de Dominicana´s Got Talent con una destreza musical que muchos considerarían prodigiosa.

Proveniente de Moca, este pequeño músico no solo domina la batería con técnica impecable, sino que además lo hace con una gracia natural que lo convierte en una promesa del arte dominicano.

Desde los 2 años Aaron ya mostraba afinidad por este instrumento, y hoy, siete años después, su talento dejó sin palabras a los cuatro jueces del programa.

Su presentación fue una explosión de energía, ritmo y carisma, que encendió el escenario en el estreno de la tercera temporada del exitoso show televisivo.

"Fue una locura", contó Aaron, todavía emocionado por la reacción del público durante su audición.

Un talento de nacimiento... y mucha práctica

La historia de Aaron está marcada por la influencia de sus padres, quienes son pastores de iglesia. Su padre, además de predicar, también fue músico, y según el propio Aaron, fue él quien le pasó la batuta -literalmente-.

"Mi papá se dedicó a predicar en la iglesia y me dejó todo el trabajo de la música a mí", dijo entre risas antes de subir al escenario.

Aunque estuvo un breve tiempo en una escuela de música, el joven baterista reconoce que su formación ha sido mayormente autodidacta.

"Yo solo estuve en una escuela como un año. Todo lo que he aprendido, lo he aprendido yo solo", afirma con una seguridad admirable para su edad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/161025-dominicanas-got-talent-20-bc6f2bbe.jpg Aaron Veras posa feliz a la cámara de Diario Libre, el niño de 9 años avanzó a la siguiente etapa de Dominicana's Got Talent. (ARCHIVO)

Aaron considera que su habilidad con la batería es un regalo espiritual.

"Esto fue un don que Dios me dio", asegura con convicción.

Sueños que ya toman forma

Aaron no solo piensa como un músico, sino como un visionario. De ganar el premio de 3 millones de pesos que otorga el programa, ya sabe exactamente qué hará:

"Construiría un estudio de grabación y compraría muchísimos instrumentos más para desarrollar mi profesión", dice sin titubear.

A pesar de su corta edad, Aaron también tiene palabras de aliento para otros niños que, como él, sueñan con un futuro en el arte: "Que si se esfuerzan, todo se logra", expresa con la madurez de alguien que ya conoce el valor del trabajo duro.

Sobre el programa

Dominicana´s Got Talent se transmite cada miércoles de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. por Color Visión, canal 9, y a través de sus plataformas digitales para todo el mundo.

Diario Libre lleva en exclusiva las historias detrás del escenario y los sueños que se construyen sobre él.