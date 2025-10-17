Gokú, Vegeta, Hulk, Kiko y más leyendas estarán en la Comic-Con República Dominicana

Mario Castañeda (Gokú), René García (Vegeta), Lou Ferrigno (El Increíble Hulk) y Carlos Villagrán (Kiko) encabezan la lista de estrellas que se darán cita en la Comic Con República Dominicana 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Este 1 y 2 de noviembre, el puerto de San Souci en Santo Domingo se convertirá nuevamente en el epicentro del entretenimiento con la llegada de la Comic Con República Dominicana 2025.

En su segunda edición, el evento más importante del Caribe reafirma su impacto regional y posiciona al país dentro del selecto grupo global de ciudades con su propia convención oficial de cultura pop, al nivel de Nueva York, San Diego, Londres o São Paulo.

Este año, la convención promete una experiencia inigualable, reuniendo a grandes figuras del entretenimiento internacional.

Entre los invitados más esperados se encuentran Mario Castañeda y René García, las inolvidables voces en español latino de Gokú y Vegeta en Dragon Ball Z. Su presencia representa un momento histórico para los fanáticos del anime en el país, una oportunidad única de revivir la emoción de su infancia.

Otro ícono que dirá presente es Lou Ferrigno, quien interpretó al Increíble Hulk en la serie de televisión de los años 70. Su participación evocará una época dorada de los superhéroes y será un homenaje a quienes crecieron con los orígenes de estos personajes que hoy dominan la pantalla grande.

El evento también contará con la presencia del entrañable Carlos Villagrán, conocido mundialmente por su papel como Kiko en la serie El Chavo del 8. En un momento en que el legado de Chespirito vive un renovado interés global, su visita promete ser una de las más emotivas para el público dominicano.

En el ámbito del cómic, el reconocido artista Sam de la Rosa traerá su experiencia como ilustrador de personajes icónicos como Spider-Man, Venom e Iron Man. Su trayectoria con Marvel Comics lo convierte en una figura de peso dentro del mundo de las historietas.

A su lado, la música animada tendrá su espacio con César Franco, la voz detrás de temas emblemáticos como los de Digimon y Dragon Ball Z, quien hará vibrar a toda una generación con sus himnos nostálgicos.

Desde la escena internacional del cosplay, llega por primera vez al Caribe Taryn Cosplay, uno de los cosplayers masculinos más destacados del mundo. Con sus impresionantes caracterizaciones, promete dejar sin aliento a los asistentes y elevar el nivel del cosplay en la región.

Los organizadores aseguran una producción de primer nivel. Oscar Romero, productor general del evento, expresó que reunir a Gokú y Vegeta en el mismo escenario es un sueño cumplido para miles de fans.

Edson Araúz, productor comercial, destacó el papel del público dominicano dentro del mapa geek latinoamericano, y reafirmó que Comic Con RD no es solo un evento, sino un movimiento cultural que celebra el talento y la pasión local.

Por su parte, Gilberto Chaves, productor técnico, adelantó que la experiencia será sensorial desde el primer momento, con luces, sonido y ambientaciones pensadas para sumergir a los asistentes en una auténtica fiesta de la imaginación.

Comic Con República Dominicana 2025 se perfila como una cita imperdible para quienes han hecho del entretenimiento una forma de vida. Con un cartel de invitados de talla mundial y una producción al más alto nivel, el evento promete escribir un nuevo capítulo en la historia de la cultura pop en el Caribe.