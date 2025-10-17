La obra "Nacimiento Viviente Santo Domingo" llega por primera vez al Parque Iberoamérica

"Nacimiento Viviente Santo Domingo 2025" se presentará del 12 al 21 de diciembre de 2025 en el Parque Iberoamérica. ( FUENTE EXTERNA )

La magia de la Navidad llega con el espectáculo inmersivo e interactivo "Nacimiento Viviente Santo Domingo 2025", dirigido por Studio Teatro Wendy Queliz y auspiciado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Se trata de un belén viviente con más de 130 actores en escena que transportará al público a la época bíblica para revivir el nacimiento de Jesús y la adoración cristiana de los Reyes Magos.

El montaje será una experiencia llena de realismo, emoción y belleza que convierte a cada visitante en protagonista de una historia milenaria inspirada en los Evangelios, indica la producción en un comunicado.

La obra se presentará en el anfiteatro Nuryn Sanlley del 12 al 21 de diciembre de 2025 en el Parque Iberoamérica. La puesta en escena recreará de manera única los acontecimientos de María, José, el Ángel Gabriel y todos los personajes que rodearon este momento histórico.

Elenco

"Nacimiento Viviente Santo Domingo 2025 es más que una obra teatral, es una experiencia sensorial y espiritual que nos invita a reconectar con la esencia de la Navidad. Es un privilegio dirigir un elenco tan vasto y un equipo creativo tan comprometido para traer esta historia al corazón de Santo Domingo", afirma Wendy Queliz, directora y pionera del teatro inclusivo en el país.

El elenco principal de esta producción está encabezado por Paloma Richiez y Anelí Paredes (ambas como María) y Jaime Contreras y Diego Algarin como (José).

Los acompañan Carla Morel y La Tía Nancy cómo (Isabel), Leonardo Núñez (Arcángel Gabriel) y la actriz inclusiva con Síndrome de Down Amelia Brea Bermúdez en el rol de Posadera, sumando a un conjunto de actores noveles y profesionales que completan el reparto.