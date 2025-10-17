Arranca el FITE RD con una maratón de 75 funciones en 12 días

El Festival Internacional de Teatro (FITE RD) reúne a compañías nacionales e internacionales en una intensa jornada de funciones, talleres y presentaciones escénicas en distintos escenarios del país. ( SUMINISTRADA )

Este domingo 19 de octubre, las luces del escenario se encienden para dar la bienvenida al Festival Internacional de Teatro RD 2025 (FITE RD), una de las celebraciones culturales más esperadas del año.

Bajo el lema "El teatro somos todos", la República Dominicana se prepara para vivir doce días llenos de arte, creatividad y emoción, con España como país invitado y un merecido homenaje a Freddy Ginebra, alma de Casa de Teatro y figura clave en la vida cultural del país.

El telón se levantará en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes con una pieza clásica: El alcalde de Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca, interpretada por la reconocida compañía española Teatro Corsario.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el grupo es famoso por una puesta en escena precisa y visualmente impactante.

La versión, dirigida por Jesús Peña, propone un diálogo entre el pasado y el presente, mostrando cómo los conflictos humanos -la corrupción, la autoridad, el honor- siguen tan vigentes como en el Siglo de Oro español.

Pero el FITE no se quedará en la capital. Del 19 al 30 de octubre, el teatro saldrá de las salas tradicionales para conquistar Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, Azua, San Juan, Elías Piña y La Romana, llevando consigo 75 funciones que incluirán espectáculos para público escolar, familiar y adulto.

Participarán 15 compañías internacionales, 17 nacionales y 4 estatales, además de los estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Dramático, quienes tendrán su espacio en la programación con una propuesta fresca y experimental.

Las entradas, con un costo simbólico de 200 pesos, buscan acercar el arte escénico a todos los públicos, reafirmando el compromiso del Ministerio de Cultura con la inclusión y la democratización del acceso al teatro.

Durante casi dos semanas, el país se transformará en un gran escenario donde convivirán el drama, la comedia, la poesía y el performance contemporáneo.

Lugar: Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, domingo 19 de octubre, 5:30 p.m. RD$200.

La sonnambula

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/whatsapp-image-2025-10-16-at-55233-pm-44e64bbb.jpeg

Caribbean Cinemas trae de vuelta a la gran pantalla la esperada temporada de la Metropolitam Opera Live en HD 2025-2026. La cita arranca este sábado 18 de octubre con "La Sonnambula", de Vincenzo Bellini, a la 1:00 p.m. en Downtown Center.

La historia sigue a Amina (Nadine Sierra), una joven a punto de casarse con Elvino, que enfrenta rumores de infidelidad tras ser vista sonámbula en casa de un desconocido. Una experiencia única para disfrutar la magia de la ópera desde el cine, perfecta para tu plan del fin de semana.

Lugar: Caribbean Cinemas de Downtown Center, 1:00 p.m.

Festival de plantas y flores

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/whatsapp-image-2025-10-16-at-55238-pm-a7dcd363.jpeg

Este fin de semana, el Jardín Botánico se llena de color y vida con la XIX edición del Festival Nacional de Plantas y Flores, un plan perfecto para toda la familia. Entre cursos, charlas y talleres, los visitantes aprenderán sobre el cuidado de las especies nativas y endémicas: orquídeas, suculentas, frutales, begonias, canastas colgantes y, previo a la Navidad, flores de pascua y pinos navideños.

Como novedad, habrá expositores de Ecuador, Puerto Rico y Canadá. Además, hoy viernes a las 6:00 p.m., podrás disfrutar de Cine sobre la Grama con la película Flow.

Lugar: Jardín Botánico. 9:00 a.m.- 6:00 p.m.. Entrada: RD$200 y RD$75 (niños).

Festival CAYE

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/whatsapp-image-2025-10-16-at-55325-pm-65023adc.jpeg

¡Vuelve el Festival CAYE a Ciudad Nueva! Este sábado y domingo, Ciudad Nueva se transformará en un vibrante Distrito Creativo de Santo Domingo, celebrando la identidad cultural dominicana. Entre las 3:00 p.m. y 11:00 p.m., la calle José Gabriel García hasta el Parque Cervantes se llenará de vida con arte y música en vivo, danza, teatro, gastronomía local, rutas guiadas y actividades para los más pequeños.

Una oportunidad única para disfrutar de arte, cultura y comunidad en un mismo lugar. Entrada gratuita al registrarse en festivalcaye.com. Lugar: Ciudad Nueva, de 3:00 p.m.a 11:00 p.m. Entrada gratuita.

"Brazilian Songs, a la luz de las velas"

https://resources.diariolibre.com/images/imagenes/2009/07/136238.jpg

El sábado 18 de octubre, el Teatro Lope de Vega presentará el concierto "Brazilian Songs, a la luz de las velas", una propuesta organizada por la Fundación Spectrum Culturae que promete una experiencia sensorial única al compás de la samba, la bossa nova y el afro-jazz.

El espectáculo, dirigido musicalmente por Oscar Micheli, reunirá a destacados músicos como Rafael Díaz, Daroll Méndez, Iván Carbuccia, Gerson Henríquez y la vocalista Maggie Rodríguez, quienes interpretarán clásicos del repertorio brasileño como Mais que nada, One Note Samba, Garota de Ipanema y Aquarela do Brasil, entre otros.

Con una atmósfera cálida y envolvente, el teatro será ambientado con cientos de velas, creando un escenario íntimo para disfrutar de los ritmos más sensuales del Brasil.

Las boletas están disponibles en Uepa Tickets y en la boletería del Teatro Lope de Vega, ubicado en Novocentro.