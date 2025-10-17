×
La Orquesta Filarmónica de Santo Domingo presentará el concierto "Todo Mozart" en el Teatro Nacional

El maestro Amaury Sánchez dirigirá "Todo Mozart", una gala dedicada a la obra del compositor austríaco, con la participación del virtuoso pianista Antonio Pompa-Baldi

    Expandir imagen
    La Orquesta Filarmónica de Santo Domingo presentará el concierto "Todo Mozart" en el Teatro Nacional
    El maestro Amaury Sánchez posa para una fotografía durante la promoción del concierto "Todo Mozart", que dirigirá al frente de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo. (SUMINISTRADA)

    La Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez, presentará el próximo 5 de noviembre el concierto clásico "Todo Mozart", una gala dedicada íntegramente a la obra del compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, una de las figuras más influyentes en la historia de la música universal.

    La presentación se llevará a cabo en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:30 de la noche, como parte de la temporada de conciertos que el maestro Sánchez ha concebido para rendir homenaje a los grandes exponentes del repertorio clásico.

    Expandir imagen
    Infografía
    El aclamado pianista Antonio Pompa-Baldi
    Antonio Pompa-Baldi, invitado de honor

    El programa abrirá con la Obertura de la ópera "La flauta mágica", una de las composiciones más emblemáticas de Mozart por su riqueza orquestal y su carácter simbólico.

    A continuación, el público disfrutará del Concierto para piano y orquesta No. 23 en La mayor, interpretado por el aclamado pianista Antonio Pompa-Baldi, reconocido internacionalmente por su virtuosismo, precisión técnica y profunda expresividad.

    La velada concluirá con la Sinfonía No. 41 en Do mayor, "Júpiter", la última sinfonía escrita por Mozart y considerada una de las cumbres del clasicismo por su perfección estructural y su intensidad emocional.

    RELACIONADAS

    Amaury Sánchez: un legado musical

    El maestro Amaury Sánchez, director titular de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, es uno de los músicos dominicanos más prolíficos y respetados, con una trayectoria que abarca más de tres décadas como director de orquesta, productor musical, compositor y promotor cultural.

    "Invitamos al público amante de la música culta a disfrutar de este tributo a Mozart, con piezas interpretadas por destacados músicos dominicanos e internacionales", expresó el maestro Sánchez.

    Esta iniciativa forma parte del ciclo temático que el director ha desarrollado a lo largo del año, tras el éxito de los conciertos Todo Beethoven y Todo Hollywood, ambos con una gran acogida del público y la crítica especializada.

