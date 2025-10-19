El Ministerio de Cultura inaugura el XII Festival Internacional de Teatro RD 2025

Freddy Ginebra fue reconocido con una placa de honor durante la inauguración de FITE RD 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Cultura inauguró este domingo el XII Festival Internacional de Teatro República Dominicana 2025 (FITE RD 2025), el cual cuenta con España como país invitado y está dedicado al gestor cultural Freddy Ginebra, fundador de Casa de Teatro.

En un acto celebrado en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, encabezado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, se ofrecieron los detalles generales del festival, que se desarrollará del 19 al 30 de octubre en distintas provincias del país bajo el lema "El teatro somos todos".

"Desde el Ministerio de Cultura asumimos este festival como un verdadero compromiso de Estado, porque creemos en el teatro como patrimonio vivo y como poderosa fuerza de pensamiento, con el cual también se forja la ciudadanía", aseguró Salcedo, según una nota de prensa.

La ceremonia incluyó un homenaje a los teatristas fallecidos durante el año, al cual siguió la lectura de sendas semblanzas dedicadas a Freddy Ginebra y a los más de cuarenta años de trayectoria de la compañía española Teatro Corsario, invitada de honor, quienes fueron reconocidos con placas de honor.

"Este festival se reafirma como una estrategia de descentralización cultural, llevando el arte escénico a cada rincón de la República Dominicana y fortaleciendo el compromiso del Estado dominicano con el acceso equitativo a la cultura", manifestó Amaury Sánchez, viceministro de Creatividad y Formación Artística.

Durante la apertura, el director de Festivales de Teatro, Rícharson Díaz, resaltó el crecimiento sostenido del evento y su importancia para la proyección del arte escénico dominicano.

El festival contará con la participación de 15 compañías internacionales de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Francia, México y Puerto Rico, así como 17 nacionales y cuatro compañías del Estado, además de la presencia especial de una representación de la diáspora dominicana en Estados Unidos.

El XII FITE RD 2025 ofrecerá 75 presentaciones artísticas, con funciones en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, Azua, San Juan, Elías Piña y La Romana.

La jornada inaugural incluyó la puesta en escena de "El alcalde de Zalamea", pieza emblemática del Siglo de Oro español, a cargo de la compañía Teatro Corsario, con la que se dio inicio oficial a diez días dedicados al arte teatral en la República Dominicana.

Entradas

Las entradas están disponibles en la boletería del Teatro Nacional a un precio popular de RD$200.00 para todas las obras, con la intención de democratizar el acceso al teatro y fomentar la asistencia masiva a las salas.