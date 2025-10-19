Robos sacuden al Museo del Louvre

El Museo de Louvre estará cerrado temporalmente a causa del robo. ( MARIELA MEJÍA )

El Museo del Louvre fue escenario de un audaz robo que ha puesto nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de uno de los centros culturales más visitados del mundo.

El asalto, llevado a cabo en pleno horario de visita, implicó la sustracción de joyas patrimoniales pertenecientes a la colección de la corona francesa, en lo que las autoridades consideran parte de una auténtica ola de robos dirigidos contra instituciones culturales en Francia.

Horas más tarde, una de las piezas sustraídas, la corona de la emperatriz Eugenia, fue hallada dañada cerca del museo, según informó la agencia AFP. Esta joya del siglo XIX, perteneciente a la esposa de Napoleón III, está compuesta por 1,354 diamantes y 56 esmeraldas, según la descripción publicada por el propio Louvre.

Varios objetos de gran valor fueron sustraídos la mañana del domingo en la Galería de Apolo, una de las salas más emblemáticas del museo.

Pero este no fue el único golpe. El miércoles se reportó también el robo del cuadro Naturaleza muerta con guitarra (1919). Las autoridades investigan si ambos delitos guardan relación. ¿Acto de protesta o simple avaricia? Por ahora, las respuestas permanecen en el aire.

Robos históricos en el Louvre

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/corona-3eebc014.jpg La de la emperatriz Eugenia. (FUENTE EXTERNA)

Aunque han pasado 27 años desde el último hurto registrado, el Louvre no es ajeno a los robos. A lo largo de su historia, varias de sus piezas más valiosas han desaparecido temporal o permanentemente.

La Mona Lisa (21 de agosto de 1911). El pintor italiano Vincenzo Peruggia, antiguo empleado del museo, robó la icónica obra de Leonardo da Vinci disfrazado de trabajador. El robo pasó casi desapercibido en un principio, y la pintura fue recuperada dos años después en Florencia.

Robo de armaduras del siglo XVI (31 de mayo de 1983). Una armadura y un casco renacentistas, fabricados entre 1560 y 1580 en Milán y donados por la familia Rothschild en 1922, fueron robados del museo. No fueron recuperados hasta casi cuatro décadas después, cuando reaparecieron en una colección privada en Burdeos.

Le chemin de Sèvres de Jean-Baptiste-Camille Corot (1998). Esta pintura fue cortada de su marco y sustraída en 1998. Según los registros oficiales, aquel fue el último robo confirmado antes del reciente incidente de 2025.

Detalles del asalto de 2025

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó que "tres o cuatro" ladrones ingresaron al museo desde el exterior, utilizando un brazo articulado montado en un camión para acceder a la Galería de Apolo.

Los asaltantes permanecieron en el lugar apenas siete minutos, tiempo suficiente para saquear dos vitrinas con objetos de valor incalculable.

Aunque el monto del botín sigue en evaluación, el funcionario destacó que las piezas robadas tenían un "valor inestimable".

La ministra de Cultura, Rachida Dati, confirmó el hallazgo de una de las joyas, la corona de la emperatriz Eugenia, poco después del incidente. No obstante, las autoridades no han precisado todavía qué otras piezas fueron sustraídas.

Según el sitio web del Louvre, en la galería afectada se exhiben las joyas de la corona francesa, incluidas piedras preciosas del monarca Luis XIV, conocido como el Rey Sol.

Entre ellas destacan tres diamantes históricos: el Regent, el Sancy y el Hortensia, además de un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón Bonaparte regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa.

Investigación y medidas de seguridad

La Fiscalía de París abrió una investigación por "robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos", a cargo de la Brigada de Represión del Crimen Organizado de la Policía Judicial, con apoyo de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales.

Fuentes policiales indicaron que los ladrones estaban equipados con pequeñas motosierras, y que una motocicleta utilizada en la fuga fue hallada cerca del lugar.

Equipos forenses ingresaron al museo para recabar pruebas, mientras soldados armados patrullaban la explanada del Louvre. Afortunadamente, no se reportaron heridos durante el asalto.

Con cerca de nueve millones de visitantes en 2024, el Louvre sigue siendo el museo más visitado del planeta, con un 80% de público extranjero. Sin embargo, esta serie de incidentes ha reavivado el debate sobre la seguridad en los museos franceses.

En septiembre, el Museo Nacional de Historia Natural denunció el robo de muestras de oro nativo, calificando la pérdida como "inestimable". Y en noviembre pasado, cuatro ladrones irrumpieron en el Museo Cognacq-Jay de París, donde sustrajeron objetos de valor tras romper vitrinas con hachas y bates de béisbol.

"Sabemos muy bien que existe una gran vulnerabilidad en los museos franceses", reconoció este domingo el ministro del Interior. Aun así, recordó que el Ministerio de Cultura ha lanzado recientemente un plan nacional de seguridad, que incluye medidas reforzadas para el propio Louvre.

