Carlina Hiraldo Grullón impulsa la "Arquitectura de la Tercera Edad y la Fundación UNILOVE"

La arquitecta Carlina Hiraldo Grullón durante la puesta en circulación de su libro y el lanzamiento de la Fundación UNILOVE, en un emotivo encuentro celebrado en Santiago. ( SUMINISTRADA )

En un ambiente de gratitud y esperanza se celebró la puesta en circulación del libro Arquitectura de la Tercera Edad y el lanzamiento oficial de la Fundación UNILOVE, dos proyectos nacidos de la visión y experiencia de la arquitecta Carlina Hiraldo Grullón, quien busca inspirar un movimiento social basado en el servicio, la compasión y la unión.

Durante su intervención, la fundadora expresó su emoción y agradecimiento a todos los que han contribuido a hacer realidad esta iniciativa. "UNILOVE es más que un proyecto: es un compromiso con el servicio, una promesa de acompañamiento y una semilla de esperanza que hoy empezamos a sembrar en tierra fértil", manifestó Hiraldo Grullón.

El encuentro congregó a familiares, amigos, autoridades locales y representantes de la comunidad, quienes fueron testigos del nacimiento de una doble obra de amor: la creación de una fundación de vocación humanitaria y la publicación de un libro que rinde homenaje al valor de la vida y al poder del crecimiento interior.

Una fundación con propósito humano

La Fundación UNILOVE surge como una organización orientada a fomentar la unión, el amor y el servicio. Su misión es crear oportunidades en comunidades vulnerables, ofrecer formación para el empleo y brindar apoyo integral a personas y familias que buscan transformar sus vidas con dignidad y propósito.

Con sede inicial en Santiago y planes de expansión nacional, UNILOVE se propone dejar una huella positiva a través de programas de capacitación, proyectos sociales y actividades de bienestar comunitario. Sus acciones estarán guiadas por valores esenciales: compasión, solidaridad, empatía e integridad.

"Queremos inspirar a otros a sumarse a esta cruzada de esperanza, donde servir con amor sea el verdadero motor del cambio", destacó la fundadora.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/portada-arquitectura-de-la-tercera-edad-2109033b.jpg La portada del libro Arquitectura de la Tercera Edad, de la arquitecta Carlina Hiraldo Grullón, representa simbólicamente la madurez como una obra en constante construcción y un homenaje a la plenitud de la vida.

Una obra que celebra la madurez de la vida

La jornada también sirvió para presentar el libro Arquitectura de la Tercera Edad, de la autoría de Hiraldo Grullón. La obra utiliza la arquitectura como una metáfora del proceso de construcción y reconstrucción personal, ofreciendo un recorrido reflexivo sobre la madurez, la plenitud y la sabiduría acumulada con los años.

En sus páginas, la autora invita a contemplar la tercera edad como una etapa de renovación, serenidad y propósito. "Este libro invita a mirar la vida como una estructura viva, donde cada experiencia es un ladrillo y cada decisión, una oportunidad para fortalecer nuestros cimientos", explicó.

La propuesta no solo se dirige a los adultos mayores, sino también a jóvenes y adolescentes, a quienes anima a construir una existencia con sentido desde las bases emocionales y espirituales.

Un cierre lleno de esperanza

La velada concluyó entre aplausos y abrazos, con un llamado abierto a la colaboración. "Cada gesto, cada aporte y cada esfuerzo son fundamentales para que UNILOVE siga creciendo y llevando alivio, conocimiento y amor a quienes más lo necesitan", expresó la arquitecta.

UNILOVE y Arquitectura de la Tercera Edad se presentan como dos expresiones complementarias de una misma visión humana: construir, servir y amar. Ambas iniciativas buscan mejorar vidas y fortalecer almas, bajo la convicción de que el amor, cuando se comparte, se multiplica y transforma.