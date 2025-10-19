Un total de ocho joyas fueron robadas del museo del Louvre, según ministerio de Cultura

Según el sitio web Museo del Louvre, en la galería asaltada se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol. ( FUENTE EXTERNA )

Ocho joyas "de un valor patrimonial inestimable", incluidas la diadema de la emperatriz Eugenia y dos collares, fueron robadas durante el atraco de este domingo en el museo del Louvre de París, anunció el ministerio de Cultura francés en un comunicado.

La corona de la emperatriz Eugenia, fue abandonado por los ladrones durante su huida y su estado está "siendo examinado", detalló el ministerio. "Dos vitrinas de alta seguridad" fueron objeto del robo, añadió.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó a medios locales que "tres o cuatro" ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando un "brazo articulado" que estaba en un camión para acceder a la "sala Apolo".

Un botín de gran valor

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/afp2023080933qx8e3v1midresfrancetourismmuseum-3f5140c9.jpg El museo fue evacuado y cerrado temporalmente. (AFP)

Allí estuvieron unos "siete minutos" y saquearon "dos vitrinas", precisó.

Si bien el valor del botín está siendo evaluado, el funcionario afirmó que las piezas robadas tenían un "valor inestimable".

La ministra de Cultura, Rachida Dati, que informó del robo a primera hora de la mañana, señaló posteriormente que una de las joyas robadas había sido hallada cerca del museo.

Según la descripción publicada en línea por el Louvre, entre las piezas se encuentra la corona de la emperatriz Eugenia, una pieza del siglo XIX compuesta por:

1.354 diamantes

56 esmeraldas

Las autoridades no han confirmado cuáles fueron las demás piezas robadas.

Según el sitio web del Louvre, en la galería asaltada se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol.

Entre ellos, figuran tres diamantes históricos: el Regent, el Sancy y el Hortensia, así como un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón Bonaparte regaló a su segunda esposa, la emperatriz María Luisa.