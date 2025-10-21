Alex Martínez Suárez impulsa el diálogo sobre patrimonio moderno caribeño en Europa

El arquitecto, investigador y curador dominicano Alex Martínez Suárez en la AA School of Architecture de Londres. ( FUENTE EXTERNA )

El arquitecto y académico dominicano Alex Martínez Suárez participó recientemente en un ciclo de conferencias en Inglaterra y Países Bajos, organizado por las Embajadas dominicanas en estos países, y las prestigiosas instituciones Architectural Association School of Architecture (AA School) y la Universidad Tecnológica de Delft (TU Delft), con el apoyo del Centro León.

En Londres, Martínez Suárez presentó la conferencia "La condición insular: arquitectura, modernidad y política en el Caribe" ante un auditorio lleno en la AA School of Architecture.

Su ponencia exploró la relación entre la arquitectura moderna y las dinámicas políticas del Caribe en el siglo XX, resaltando cómo la región desarrolló una forma única de modernidad tropical en medio de contextos históricos complejos.

«Es fundamental abrir espacios académicos que visibilicen las arquitecturas de las Antillas, tradicionalmente excluidas de los discursos globales», subrayó.

En Delft, Países Bajos, ofreció la charla "Modernidad Caribeña: lo político, lo tropical y lo simbólico" en la TU Delft, en coordinación con Docomomo International, red global dedicada a la investigación y conservación de la arquitectura moderna.

A través de casos de estudio, el arquitecto analizó cómo la arquitectura del Caribe ha servido como símbolo e instrumento de progreso, articulando lo climático, lo cultural y lo identitario.

Ambos encuentros recibieron una entusiasta acogida y generaron un valioso intercambio académico y cultural, reafirmando el compromiso del Centro León con la proyección internacional del arte y la arquitectura caribeña, así como con la difusión de la preservación del patrimonio cultural.

Quién es Alex Martínez Suárez

Arquitecto, investigador y curador dominicano. Dirige Archipiélago, una plataforma multidisciplinaria dedicada a la arquitectura, la investigación académica y la producción cultural.

Ha impartido docencia en la Universidad de Harvard (EE. UU.) y el Instituto Tecnológico de Monterrey (México), y actualmente es profesor en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) de República Dominicana.

Es miembro activo de Docomomo República Dominicana y miembro del consejo editorial de Arquitexto, revista de arquitectura con sede en Santo Domingo.

Ha sido coautor de varios proyectos en torno a la modernidad, como el libro Arquitectura en el trayecto del sol: Entendiendo la modernidad dominicana y Jaragua no cae. Recientemente recibió dos premios en la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de República Dominicana.