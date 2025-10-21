Alex Martínez Suárez impulsa el diálogo sobre patrimonio moderno caribeño en Europa
Desde Londres y Delft, el arquitecto dominicano analizó los vínculos entre arquitectura, modernidad y política en el Caribe
El arquitecto y académico dominicano Alex Martínez Suárez participó recientemente en un ciclo de conferencias en Inglaterra y Países Bajos, organizado por las Embajadas dominicanas en estos países, y las prestigiosas instituciones Architectural Association School of Architecture (AA School) y la Universidad Tecnológica de Delft (TU Delft), con el apoyo del Centro León.
En Londres, Martínez Suárez presentó la conferencia "La condición insular: arquitectura, modernidad y política en el Caribe" ante un auditorio lleno en la AA School of Architecture.
Su ponencia exploró la relación entre la arquitectura moderna y las dinámicas políticas del Caribe en el siglo XX, resaltando cómo la región desarrolló una forma única de modernidad tropical en medio de contextos históricos complejos.
- «Es fundamental abrir espacios académicos que visibilicen las arquitecturas de las Antillas, tradicionalmente excluidas de los discursos globales», subrayó.
En Delft, Países Bajos, ofreció la charla "Modernidad Caribeña: lo político, lo tropical y lo simbólico" en la TU Delft, en coordinación con Docomomo International, red global dedicada a la investigación y conservación de la arquitectura moderna.
A través de casos de estudio, el arquitecto analizó cómo la arquitectura del Caribe ha servido como símbolo e instrumento de progreso, articulando lo climático, lo cultural y lo identitario.
Ambos encuentros recibieron una entusiasta acogida y generaron un valioso intercambio académico y cultural, reafirmando el compromiso del Centro León con la proyección internacional del arte y la arquitectura caribeña, así como con la difusión de la preservación del patrimonio cultural.
Quién es Alex Martínez Suárez
Arquitecto, investigador y curador dominicano. Dirige Archipiélago, una plataforma multidisciplinaria dedicada a la arquitectura, la investigación académica y la producción cultural.
Ha impartido docencia en la Universidad de Harvard (EE. UU.) y el Instituto Tecnológico de Monterrey (México), y actualmente es profesor en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) de República Dominicana.
Es miembro activo de Docomomo República Dominicana y miembro del consejo editorial de Arquitexto, revista de arquitectura con sede en Santo Domingo.
Ha sido coautor de varios proyectos en torno a la modernidad, como el libro Arquitectura en el trayecto del sol: Entendiendo la modernidad dominicana y Jaragua no cae. Recientemente recibió dos premios en la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de República Dominicana.