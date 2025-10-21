Ministerio de Cultura suspende funciones del Festival Internacional de Teatro RD 2025 por tormenta tropical
El XIII Festival Internacional de Teatro RD 2025, inaugurado el domingo y dedicado a Freddy Ginebra con España como país invitado, detiene temporalmente sus funciones por el paso de la tormenta tropical Melissa
El XIII Festival Internacional de Teatro RD 2025 (FITE RD 2025), inaugurado el domingo 19 de octubre, será objeto de una suspensión temporal de sus funciones programadas para este martes y miércoles.
El evento, organizado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, está dedicado al gestor cultural Freddy Ginebra y tiene a España como país invitado.
La decisión responde a las condiciones climáticas adversas generadas por el paso de la tormenta tropical Melissa, que podrían causar inundaciones, lluvias continuas, vientos fuertes y aumento del nivel del mar, afectando los escenarios, el transporte, las comunicaciones y la seguridad del público y los artistas.
En su comunicado, el Ministerio de Cultura explicó que la medida busca garantizar la seguridad de los asistentes, artistas y equipos técnicos, y adelantó que las jornadas teatrales se reanudarán tan pronto mejoren las condiciones del tiempo, conforme a las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).
Tributo a Freddy Ginebra
- Durante su inauguración, celebrada en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, se rindió homenaje a Freddy Ginebra y se reconoció la trayectoria de la compañía española Teatro Corsario, invitada de honor del festival.
- El FITE RD 2025 se desarrolla del 19 al 30 de octubre con una programación de 75 funciones de compañías nacionales e internacionales bajo el lema "El teatro somos todos".
- Las nuevas fechas de las funciones suspendidas serán anunciadas en los canales oficiales del Ministerio de Cultura.