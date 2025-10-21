Dos Calles, Espacio Creativo presenta la exposición Siempre Salomé

Rosanna Pons, Lilian Carrasco, Iris Pérez Romero, Laura Faxas, Guadalupe Casasnovas, Jaime Read, Iris de Mondesert, Yamile Eusebio, Inés Tolentino y, sentadas: Elsa Núñez, Lidia León y Marianne de Tolentino. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Conexión LiLeón presenta Dos Calles, Espacio Creativo, un nuevo destino cultural, ubicado entre las calles Salomé Ureña y Eugenio María de Hostos en la Ciudad Colonial Primada de América, este enclave cultural se erige como un nuevo destino en Santo Domingo, abierto a iniciativas artísticas, educativas, sociales, comunitarias y eventos privados.

La exposición "Siempre Salomé", inaugura la primera fase de Dos Calles, Espacio Creativo y, al mismo tiempo, constituye un homenaje a Salomé Ureña (1850-1897), poeta, educadora y patriota, además de precursora de la educación femenina y defensora temprana de los derechos de la mujer.

La muestra reúne obras inéditas de siete destacadas artistas visuales dominicanas —Elsa Núñez, Iris Pérez Romero, Inés Tolentino, Iris de Mondesert, Guadalupe Casasnovas y Mayra Johnson— junto a la propuesta inmersiva "Palabras y silencio" de Lidia León.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/photo-2025-10-11-12-12-14-6f6df8df.jpg Inés Tolentino, Iris Pérez Romero, Iris de Mondesert, Guadalupe Casasnovas y, sentadas, Elsa Núñez, Lidia León y Mayra Johnson. (FUENTE EXTERNA)

Así como la instalación "Lluvia de versos" de los alumnos de la Escuela de Arte y Diseño de Altos de Chavón, Ángel Mikael Lantigua Abreu, Agatha Porcher, Luisa Angélica Pichardo Rodríguez, Ashley Dumé, Ashley Grullón y Camila Febrillet.

Asimismo, se integra el audiovisual "Brilliant Minds: Salomé Ureña / Mentes Brillantes: Salomé Ureña" Del Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY, dirigido por Adriana Bosch y con producción ejecutiva de la Dra. Ramona Hernández.

Bajo la curaduría de Lilian Carrasco y la museografía del arquitecto Raúl Morilla, "Siempre Salomé" invita a redescubrir a esta figura esencial de la historia dominicana desde una mirada contemporánea, resaltando la vigencia de sus versos y su compromiso con la identidad, la libertad y la justicia social.

Agenda educativa

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/photo-2025-10-11-12-11-26-9767f61a.jpg Guadalupe Casasnovas y Mayra Johnson. (FUENTE EXTERNA)

Como parte de la agenda educativa que acompaña a la muestra, se presentan los "Jueves en Dos Calles", un ciclo de diálogos sobre las obras exhibidas, inspiradas en el legado de Salomé Ureña. La cita será cada jueves, iniciando el 9 de octubre de 2025, a partir de las 6:00 p.m., con la participación de las artistas Elsa Núñez, Iris Pérez Romero e Inés Tolentino.

La exhibición estará acompañada además con propuestas paralelas de alumnos de la Escuela Nacional de Artes Visuales y de la Escuela de Arte y Diseño de Altos de Chavón, así como de un programa de animación artística en coordinación con el Instituto Salomé Ureña.

La Fundación Conexión LiLeón está integrada por Lidia León, Carlos Lora, Lidia Amalia Viyella León, Lourdes Saleme y Luis José Viyella León; cuenta con un consejo consultivo conformado por Ylonka Nacidit-Perdomo, Iván Mejía, Lil Esteva y María Amalia León, así como un comité asesor integrado por Isabel Morillo, Mario García y Rosanna Pons.

El equipo de investigación de la muestra lo integraron Ylonka Nacidit Perdomo, María Teresa Ruiz de Catrain, Miguel Collado, Miguel D. Mena y Jaime Read Ortega, con soporte documental de Chavelly Torres Andújar. El programa de actividades fue coordinado por Yamile Eusebio y Lilian Carrasco.

El montaje de las obras ha estado bajo el cuidado de Germán Montero, con montaje gráfico e impresiones a cargo de Emmanuel Payano / PC Plan Creativo y asistencia de montaje de Leardy Lizardo y José Miguel Alcántara. El equipo de apoyo ha incluido a Abel Feliz, Julissa Ferreras, Rafael Núñez, Samuel Rodríguez y Yonis Rosario.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/photo-2025-10-11-12-10-09-b915dab6.jpg Edith Febles, Elsa Núñez e Iris Pérez Romero. (FUENTE EXTERNA)

El diseño de iluminación fue realizado por Luminatti, el diseño gráfico por Olga Valdez y la impresión fotográfica por FS Taller Digital. La producción del cilindro de la obra "Palabras y Silencio" y el letrero exterior, estuvo a cargo de Javier Zorrilla / Prosign Letreros.

Las obras fueron enmarcadas por Arte Español y Enmarcart, mientras que las fotografías históricas provienen del Archivo General de la Nación y colecciones privadas, las fotografías ambientales y de las obras de Mariano Hernández, y las fotografías sociales y el registro audiovisual de Nelson Maita y Mariano Germán.

Las comunicaciones estuvieron a cargo de Peña Defilló, mientras que la asesoría legal la proporcionó HENLA. Entre los colaboradores destacan los arquitectos Rosanna Pons, Magaly Caba y Roberto Tavares.