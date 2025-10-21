Funglode pospone homenaje a José Rafael Lantigua por condiciones climáticas de Melissa

El homenaje de Funglode al escritor José Rafael Lantigua ha sido pospuesto. Luego se comunicará la fecha. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) informó este martes que el homenaje al fenecido escritor José Rafael Lantigua, programado en el marco de la entrega de los Premios Funglode/GFDD 2024 para el miércoles 22 de octubre, ha sido pospuesto debido a las condiciones climáticas asociadas al fenómeno atmosférico Melissa.

"Esta decisión se toma en atención a las recomendaciones de las autoridades competentes y con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes y asistentes al evento", informó Funglode en un comunicado.

La fundación indicó que la nueva fecha será anunciada oportunamente a través de sus canales oficiales y agradeció su comprensión e interés en esta ceremonia.

Lantigua, fallecido en agosto de este 2025 a los 76 años, como destacada figura de las letras, fue director de los Premios Funglode, a los cuales asistió y promovió siempre, así como buen defensor del periodismo y la literatura.

José Rafael Lantigua tuvo una vida dedicada a las letras y la intelectualidad como poeta, ensayista, crítico, gestor cultural y miembro numerario de la Academia Dominicana de la Lengua. Cada viernes publicaba su columna "Raciones de Letras" en la sección Tiempo Libre del periódico Diario Libre, donde entregaba un texto que era al mismo tiempo lección, memoria, ventana y brújula.

Entre sus múltiples responsabilidades se desempeñó como:

Director de Biblioteca, suplemento literario del diario Última Hora (1985–2000), donde promovió activamente la literatura nacional e internacional.

Presidente de la Comisión Permanente de la Feria del Libro (1997–2000) y fundador de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo.

Ministro de Cultura de la República Dominicana entre 2004 y 2012.

Director del Centro de Estudios de la Cultura de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), miembro de su Consejo Directivo y responsable de la dirección editorial de la Revista Global.

Dictó conferencias y cursos especializados en literatura, gestión cultural, publicidad, comunicación, educación y políticas públicas tanto en el país como en el extranjero.