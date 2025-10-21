Daniel Naroditsky, gran maestro y youtuber de ajedrez, muere a los 29 años

Daniel Naroditsky, el youtuber y maestro del ajedrez, que falleció a los 29 años, en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció el youtuber y gran maestro del ajedrez Daniel Naroditsky, a los 29 años. Su muerte, descrita como "inesperada", conmocionó a colegas, aficionados y seguidores de su trabajo.

Conocido por su cercanía con el público a través de su canal de YouTube, donde acumulaba más de 484,000 suscriptores, Naroditsky combinó habilidad competitiva con una excepcional capacidad de enseñanza y comunicación. Su estilo claro, analítico y accesible lo convirtió en una de las figuras más queridas en la comunidad digital del ajedrez.

Nacido y criado en el área de San Francisco, California, Naroditsky mostró desde temprana edad un talento excepcional.

Se consagró campeón mundial Sub-12 en 2007 y publicó su primer libro, Mastering Positional Chess, con tan solo 14 años.

Más que un youtuber

En 2013 ganó el Campeonato Junior de Estados Unidos y ese mismo año alcanzó el título de gran maestro. Al año siguiente, fue beneficiario de la prestigiosa Samford Chess Fellowship, reconocimiento otorgado a las promesas más brillantes del ajedrez estadounidense.

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) destacó que Naroditsky jugó un "papel central en la popularización del contenido de ajedrez online", llevando el juego a nuevas audiencias y generaciones a través de plataformas digitales.

