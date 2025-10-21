Daniel Naroditsky, gran maestro y youtuber de ajedrez, muere a los 29 años
Falleció el youtuber y gran maestro del ajedrez Daniel Naroditsky, a los 29 años. Su muerte, descrita como "inesperada", conmocionó a colegas, aficionados y seguidores de su trabajo.
Conocido por su cercanía con el público a través de su canal de YouTube, donde acumulaba más de 484,000 suscriptores, Naroditsky combinó habilidad competitiva con una excepcional capacidad de enseñanza y comunicación. Su estilo claro, analítico y accesible lo convirtió en una de las figuras más queridas en la comunidad digital del ajedrez.
Nacido y criado en el área de San Francisco, California, Naroditsky mostró desde temprana edad un talento excepcional.
Se consagró campeón mundial Sub-12 en 2007 y publicó su primer libro, Mastering Positional Chess, con tan solo 14 años.
Más que un youtuber
- En 2013 ganó el Campeonato Junior de Estados Unidos y ese mismo año alcanzó el título de gran maestro. Al año siguiente, fue beneficiario de la prestigiosa Samford Chess Fellowship, reconocimiento otorgado a las promesas más brillantes del ajedrez estadounidense.
- La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) destacó que Naroditsky jugó un "papel central en la popularización del contenido de ajedrez online", llevando el juego a nuevas audiencias y generaciones a través de plataformas digitales.