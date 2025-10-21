Imágenes nunca vistas de Selena llegarán a Netflix en nuevo documental

Imagen de archivo de la cantante Selena Quintanilla. Netflix anunció el estreno del documental "Selena y Los Dinos". ( FUENTE EXTERNA )

La historia de Selena Quintanilla, una de las figuras más influyentes de la música latina, volverá a las pantallas este 17 de noviembre, cuando Netflix estrene el documental "Selena y Los Dinos", una producción centrada en los orígenes, la evolución y el legado musical de la artista y su banda familiar.

A más de 30 años de su fallecimiento, el documental promete revelar material nunca antes visto, incluyendo grabaciones caseras, entrevistas íntimas y archivos personales, cedidos directamente por la familia Quintanilla. La obra busca ofrecer una mirada más personal y cercana a Selena, lejos del enfoque dramático de otras producciones previas.

"Selena y Los Dinos" destaca también por la participación directa de los miembros de su familia, incluyendo apariciones de su madre, quien ha mantenido un perfil bajo desde el fallecimiento de la cantante. Su testimonio genera expectativa entre los admiradores por las revelaciones que podría ofrecer sobre la vida personal y artística de su hija.

La producción ha sido premiada en el Festival de Cine de Sundance 2025, en la categoría de narrativa de archivo, lo que ha elevado el interés en torno a su estreno global.

Este reconocimiento refuerza la percepción de que el documental no solo es una obra de homenaje, sino también un aporte valioso al registro histórico de la música latina.

Más

Según la plataforma, "Selena y Los Dinos" llegará a la plataforma de streaming Netflix con el objetivo de conectar a nuevas generaciones con la historia de la intérprete de "Como la flor", así como rendir tributo a la agrupación que la acompañó en su camino hacia la fama.