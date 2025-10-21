×
Premios Soberano 2026 se celebrarán el 18 de marzo en el Teatro Nacional

La gala que se llevará a cabo en el Teatro Nacional, contará con César Suárez Jr. en la producción

    Expandir imagen
    Premios Soberano 2026 se celebrarán el 18 de marzo en el Teatro Nacional
    La actriz ganadora del Óscar, Zoé Saldaña, de origen dominicano, recibió el Gran Soberano 2025. En la imagen de archivo, aparece junto al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; la entonces presidenta de Acroarte, la periodista Wanda Sánchez; y el productor Guillermo Cordero.

    La cuenta regresiva ha comenzado. La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) ha confirmado que la edición número 41 de los Premios Soberano se celebrará el miércoles 18 de marzo de 2026, en la  Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

    Con más de cuatro décadas reconociendo el talento local, los Premios Soberano se consolidan como el espectáculo de mayor impacto, prestigio y trascendencia de la industria cultural dominicana y del Caribe. La producción general de esta edición estará a cargo del experimentado César Suárez Jr., figura estrechamente ligada a los grandes eventos artísticos del país.

    Al igual que en años anteriores, Cervecería Nacional Dominicana continuará como copatrocinador oficial, reafirmando su compromiso con el desarrollo y proyección del talento dominicano.

    La presidenta de Acroarte, la escritora y gestora cultural Marivell Contreras, reafirmó el compromiso de la institución con la transparencia y el rigor durante todo el proceso de evaluación y nominación.

    "Cada jurado que participa en Premios Soberano lo hace con conciencia plena de su responsabilidad. Nuestro deber es que cada edición refleje la justicia, el mérito y el impacto real de nuestros artistas", expresó.

    La gala 2026 promete ser una noche inolvidable, cargada de emociones, grandes presentaciones, homenajes especiales y momentos que quedarán marcados en la memoria colectiva del país.

    • Desde su creación en 1985, el Soberano se ha transformado en una plataforma clave para el impulso de carreras artísticas y el fortalecimiento de la identidad cultural dominicana.
