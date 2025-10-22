"Los vecinos de arriba" se presenta con funciones a casa llena

La obra de teatro "Los Vecinos de Arriba" volvió a cautivar a su auditorio, con una puesta en escena llena de humor y picardía, a casa llena en la sala Manuel Rueda de la Escuela Nacional de Bellas Artes.

La pieza teatral provocó carcajadas entre los presentes, quienes aplaudieron la profesionalidad y pasión de los actores Luis José Germán, Nashla Bogaert, José Guillermo Cortines y Pamela Sued.

La producción de Luly Rocha y Luis José Germán aborda el matrimonio desgastado, rutinario y monótono de Ana y Julio, quienes reciben la visita por primera vez de sus vecinos del piso de arriba, Laura y Salva, una pareja moderna y liberal que hacen de una cena amena, una noche cargada de reproches, prejuicios y señalamientos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/los-vecinos-de-arriba-2-2b414457.jpg La obra se presentó en la sala Manuel Rueda.

La trama

Con una moderna escenografía que simulaba un apartamento donde convive un matrimonio joven, interpretado por magistralmente por Luis José Germán y Nashla Bogaert, pero que faltaba la química y la chispa que se encendió con la visita de sus vecinos, una pareja que vive con una desenfrenada intensidad su relación amorosa, en la piel de José Guillermo Cortines y Pamela Sued.

El final llenó de reflexión y emoción a los presentes con un mensaje de que siempre se puede volver a intentar para salvar un matrimonio y volver a empezar con las lecciones aprendidas del pasado.

"Los vecinos de arriba", una producción de la compañía de teatro Niní Germán y de la autoría de Cesc Gay, es una comedia con diálogos directos, francos y sin tabúes que divierte a su público desde que inicia hasta que termina.

Esta pieza teatral de humor donde el mundo de la pareja se pone patas arriba para lanzar una hilarante reflexión sobre el sexo, la convivencia y la costumbre en una pareja.