"Los vecinos de arriba" se presenta con funciones a casa llena
Esta pieza teatral hace una hilarante reflexión sobre las relaciones de pareja
La obra de teatro "Los Vecinos de Arriba" volvió a cautivar a su auditorio, con una puesta en escena llena de humor y picardía, a casa llena en la sala Manuel Rueda de la Escuela Nacional de Bellas Artes.
La pieza teatral provocó carcajadas entre los presentes, quienes aplaudieron la profesionalidad y pasión de los actores Luis José Germán, Nashla Bogaert, José Guillermo Cortines y Pamela Sued.
La producción de Luly Rocha y Luis José Germán aborda el matrimonio desgastado, rutinario y monótono de Ana y Julio, quienes reciben la visita por primera vez de sus vecinos del piso de arriba, Laura y Salva, una pareja moderna y liberal que hacen de una cena amena, una noche cargada de reproches, prejuicios y señalamientos.
La trama
Con una moderna escenografía que simulaba un apartamento donde convive un matrimonio joven, interpretado por magistralmente por Luis José Germán y Nashla Bogaert, pero que faltaba la química y la chispa que se encendió con la visita de sus vecinos, una pareja que vive con una desenfrenada intensidad su relación amorosa, en la piel de José Guillermo Cortines y Pamela Sued.
El final llenó de reflexión y emoción a los presentes con un mensaje de que siempre se puede volver a intentar para salvar un matrimonio y volver a empezar con las lecciones aprendidas del pasado.
"Los vecinos de arriba", una producción de la compañía de teatro Niní Germán y de la autoría de Cesc Gay, es una comedia con diálogos directos, francos y sin tabúes que divierte a su público desde que inicia hasta que termina.
- Esta pieza teatral de humor donde el mundo de la pareja se pone patas arriba para lanzar una hilarante reflexión sobre el sexo, la convivencia y la costumbre en una pareja.