Netflix estrena el tráiler oficial de la quinta temporada de "Emily in Paris"

Netflix lanzó el primer tráiler oficial de la esperada quinta temporada de la serie Emily in Paris, prevista para estrenarse el 18 de diciembre.

Con una propuesta visual aún más ambiciosa y con Roma como nuevo escenario de fondo, la serie protagonizada por Lily Collins promete elevar su mezcla de moda, romance y desventuras profesionales a un nuevo nivel.

Un adelanto que lo tiene todo: amor, estilo y nuevas decisiones

El tráiler, lanzado este lunes por la plataforma de streaming, ofrece un vistazo a lo que nos espera: un torbellino de emociones, paisajes de postal y looks de alto impacto.

Emily Cooper, la ejecutiva de marketing que conquistó París con su estilo colorido y su actitud positiva, ahora se enfrenta a una etapa de transformación personal y profesional que la llevará a dejar temporalmente la Ciudad de la Luz para descubrir la energía y el caos encantador de Roma.

Desde los primeros segundos del avance, vemos a Emily recorrer escenarios icónicos como el Coliseo, la Fontana di Trevi y las calles bohemias del Trastevere, con la misma mezcla de asombro y audacia que la ha caracterizado desde el inicio de la serie.

El tráiler sugiere que esta nueva ciudad no solo le ofrecerá retos laborales, sino también nuevas experiencias sentimentales.

Marcello: el nuevo interés amoroso que revoluciona la trama

Una de las grandes sorpresas del tráiler es la presentación de Marcello, interpretado por el actor italiano Eugenio Franceschini. Carismático, apasionado y misterioso, este nuevo personaje se perfila como un potencial rival amoroso para Gabriel (Lucas Bravo) y Alfie (Lucien Laviscount), los hombres que hasta ahora han compartido la complicada vida sentimental de Emily.

Las imágenes dejan entrever una conexión inmediata entre Emily y Marcello, anticipando un romance cargado de química, dudas y decisiones difíciles. Como en temporadas anteriores, el corazón de Emily volverá a estar dividido... pero esta vez, con el agregado de una ciudad que también le pide abrirse a nuevas posibilidades.

Más allá del romance: nuevos desafíos y crecimiento personal

El tráiler también deja claro que la quinta temporada marcará una evolución significativa en el personaje de Emily. El creador de la serie, Darren Star, ya adelantó que esta entrega mostrará a una Emily "más madura y consciente de las consecuencias de sus actos".

La protagonista deberá adaptarse a un nuevo entorno profesional en Roma, enfrentando retos culturales y creativos mientras sigue buscando su lugar en el competitivo mundo del marketing y la moda europea.

