RD gana el premio a la Mejor Organización y al Mejor Director en el Miss Grand International

Los directores de la franquicia Misses of Dominican Republic junto a la representante de República Dominicana en Miss Grand International, Madelyn Mejía. ( FUENTE EXTERNA )

Por primera vez en la historia, República Dominicana fue reconocida con el premio de Mejor Organización y Director en el certamen internacional Miss Grand International, celebrado en Tailandia.

Este galardón marca un hito para el país y resalta el arduo trabajo de la franquicia Misses of Dominican Republic, bajo la dirección de los jóvenes empresarios Alejandro Martínez y Jorge Cruz.

Martínez y Cruz se han consolidado como figuras clave en la industria de los certámenes de belleza, llevando la bandera dominicana con orgullo en escenarios nacionales e internacionales.

Su proyecto, Misses of Dominican Republic, no solo se ha enfocado en la preparación de reinas de belleza, sino también en la creación de una plataforma sólida que promueve el talento, la cultura y los valores de la mujer dominicana en todo el mundo.

Este premio internacional refleja la calidad, organización y visión estratégica que ambos directores han implementado, posicionando al país como referente en la industria.

Trayectoria

El historial de Alejandro Martínez y Jorge Cruz demuestra un compromiso inquebrantable con la excelencia. Como directores y preparadores, han trabajado en la formación de importantes representantes dominicanas que hoy brillan en el escenario mundial como:

Andreina Martínez , segunda finalista de Miss Universe 2022 .

, segunda finalista de . María Félix , cuarta finalista de Miss Grand International 2024.

, cuarta finalista de 2024. Skarxi Marte, quinta finalista de Miss Grand International 2023 y finalista de Miss Universo Latina 2025.

2023 y finalista de Miss Universo Latina 2025. Eoanna Constanza, cuarta finalista de Miss Supranational 2024.

"Este premio no es solo para nosotros, es para todo un país. Representa el esfuerzo, la dedicación y el amor que sentimos por nuestra cultura y por nuestras reinas. República Dominicana tiene un lugar especial en la historia de Miss Grand International y seguiremos trabajando para engrandecerlo", expresaron Alejandro Martínez y Jorge Cruz.

Con este logro, República Dominicana se consolida en el mapa internacional de los concursos de belleza, demostrando que la pasión, disciplina y visión de futuro son claves para alcanzar la excelencia.

