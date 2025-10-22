Yinett Santelises publica “El vuelo de Sina”, una novela que rinde homenaje a la valentía femenina

Yinett Santelises rinde homenaje a Tomasina Cabral, símbolo de resistencia dominicano, con su novela "El vuelo de Sina". ( VIANCO MARTÍNEZ )

El próximo martes 4 de noviembre, a las 6:30 p.m., la Sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña será testigo del lanzamiento de la novela corta “El vuelo de Sina” (Querer Editorial, 2025), escrita por la escritora y periodista dominicana Yinett Santelises.

La obra será comentada por la historiadora Mu-Kien Sang Ben, y contará con la presencia de Tomasina “Sina” Cabral, la protagonista de la novela.

Sina, quien desde su juventud formó parte del Movimiento 14 de Junio, fue apresada junto a las hermanas Mirabal y torturada en las cárceles La 40 y La Victoria durante la dictadura de Trujillo.

Tras su liberación, vivió primero en Argentina y luego en Estados Unidos, convirtiéndose en un símbolo de valentía y resistencia.

Para Santelises, Sina Cabral representa una fuerza inspiradora, y en su novela logra plasmar su historia con precisión, hondura y emoción. A través de la narrativa, la protagonista se levanta frente a la adversidad, enviando un mensaje poderoso de libertad y dignidad a toda la patria.

La escritora Ángela Hernández, Premio Nacional de Literatura 2016, destaca que “ la narración, serena y profunda, nos sumerge en una historia contada desde el corazón, tejida con sacrificios, sueños y un agudo sentido de justicia” .

Y agrega que “El vuelo de Sina no solo documenta un capítulo crucial de la historia dominicana, sino que lo convierte en una ofrenda para las nuevas generaciones” .

Del periodismo a la narrativa

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/el-vuelo-de-sina-portada-aa5d0ed0.jpg

Yinett Santelises nació en Santiago de los Caballeros en 1989 y ha trabajado como periodista y narradora.

Entre sus proyectos destacan reportajes narrativos sobre la vida en comunidades rurales y perfiles literarios de figuras destacadas como el pintor Jorge Severino, el músico José Antonio Molina, y la filántropa Mary Pérez de Marranzini.

Tiene maestrías en Creación Literaria (2023, VIU, España) y en Investigación en Periodismo y Comunicación (2013, UCM, España).

La editorial que respalda este lanzamiento, Querer Editorial, se especializa en obras de narrativa, poesía, literatura infantil y textos feministas de autores y autoras de España, América Latina y el Caribe.

Con “El vuelo de Sina”, Yinett Santelises nos invita a recordar, emocionarnos y aprender sobre la historia de la República Dominicana a través de la vida de una mujer que se convirtió en un símbolo de coraje y libertad.



