×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El vuelo de Sina
El vuelo de Sina

Yinett Santelises publica “El vuelo de Sina”, una novela que rinde homenaje a la valentía femenina

La escritora dominicana cuenta la historia de Tomasina “Sina” Cabral, símbolo de resistencia durante la dictadura de Trujillo, en un libro que emociona y educa sobre la historia de la República Dominicana

    Expandir imagen
    Yinett Santelises publica “El vuelo de Sina”, una novela que rinde homenaje a la valentía femenina
    Yinett Santelises rinde homenaje a Tomasina Cabral, símbolo de resistencia dominicano, con su novela "El vuelo de Sina". (VIANCO MARTÍNEZ)

    El próximo martes 4 de noviembre, a las 6:30 p.m., la Sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña será testigo del lanzamiento de la novela corta “El vuelo de Sina” (Querer Editorial, 2025), escrita por la escritora y periodista dominicana Yinett Santelises.

    La obra será comentada por la historiadora Mu-Kien Sang Ben, y contará con la presencia de Tomasina “Sina” Cabral, la protagonista de la novela.

    Sina, quien desde su juventud formó parte del Movimiento 14 de Junio, fue apresada junto a las hermanas Mirabal y torturada en las cárceles La 40 y La Victoria durante la dictadura de Trujillo.

    Tras su liberación, vivió primero en Argentina y luego en Estados Unidos, convirtiéndose en un símbolo de valentía y resistencia.

    Para Santelises, Sina Cabral representa una fuerza inspiradora, y en su novela logra plasmar su historia con precisión, hondura y emoción. A través de la narrativa, la protagonista se levanta frente a la adversidad, enviando un mensaje poderoso de libertad y dignidad a toda la patria.

    La escritora Ángela Hernández, Premio Nacional de Literatura 2016, destaca que la narración, serena y profunda, nos sumerge en una historia contada desde el corazón, tejida con sacrificios, sueños y un agudo sentido de justicia.

    Y agrega que El vuelo de Sina no solo documenta un capítulo crucial de la historia dominicana, sino que lo convierte en una ofrenda para las nuevas generaciones.

    Del periodismo a la narrativa

    Expandir imagen
    Infografía

    Yinett Santelises nació en Santiago de los Caballeros en 1989 y ha trabajado como periodista y narradora.

    Entre sus proyectos destacan reportajes narrativos sobre la vida en comunidades rurales y perfiles literarios de figuras destacadas como el pintor Jorge Severino, el músico José Antonio Molina, y la filántropa Mary Pérez de Marranzini.

    Tiene maestrías en Creación Literaria (2023, VIU, España) y en Investigación en Periodismo y Comunicación (2013, UCM, España).

    La editorial que respalda este lanzamiento, Querer Editorial, se especializa en obras de narrativa, poesía, literatura infantil y textos feministas de autores y autoras de España, América Latina y el Caribe.

    Con “El vuelo de Sina”, Yinett Santelises nos invita a recordar, emocionarnos y aprender sobre la historia de la República Dominicana a través de la vida de una mujer que se convirtió en un símbolo de coraje y libertad.


    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.