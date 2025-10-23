El talento del grupo Da Republik Jr. no deja lugar a dudas. Los jóvenes integrantes de la reconocida escuela de danza Núcleo Extremo han demostrado que la pasión por el baile, cuando se ejecuta con autenticidad, es imposible de ignorar.

La versión juvenil de esta exitosa academia se presentó en el segundo episodio de Dominicana´s Got Talent, dejando claro que la nueva generación viene tan poderosa como los mayores.

Su audición fue una explosión de energía, precisión y emoción. Los adolescentes impactaron al jurado con una coreografía que combinó fuerza, sincronía y una historia contada con cada movimiento. El juez Waddys Jáquez, conocido por su exigencia, no pudo contener la emoción y presionó el Golden Buzzer, otorgándoles el pase directo a la semifinal del programa.

En conversación con Diario Libre, los jóvenes artistas compartieron su alegría por este logro.

"Estamos muy agradecidos con el Señor. Estamos muy contentos de haber demostrado lo que podemos hacer y de representar a nuestra gran academia Núcleo Extremo", expresaron con entusiasmo.

Lejos de ser improvisados, los bailarines forman parte de una institución que ha dejado huella dentro y fuera del país.

"Núcleo Extremo ha pasado por muchas experiencias y, gracias a Dios, esta se suma entre ellas. Es una academia con la que todos estamos agradecidos. Tenemos excelentes profesores que no solo nos enseñan danza, sino también lecciones de vida", destacaron.

Durante su presentación, Da Republik Jr. buscó transmitir la pasión y el esfuerzo que hay detrás de cada ensayo.

"Queríamos demostrar lo mucho que habíamos trabajado para este acto, y sentimos que lo logramos", aseguraron.

Para ellos, la danza va más allá del escenario; es parte esencial de su identidad.

"Es un estilo de vida", afirmaron. "Desde pequeños veíamos las competencias de Da Republik grande en el extranjero y cómo lograban alzar la bandera dominicana. Para nosotros es un sueño poder lograr lo mismo que ellos".

El futuro del grupo ya tiene una meta clara: seguir representando al país en escenarios internacionales.

"Nuestro próximo paso es viajar a la Olimpiada Internacional de Baile que se desarrollará en Arizona. Nuestro sueño es seguir poniendo en alto nuestra bandera, haciendo lo que más nos gusta", comentaron.

De ganar el premio de Dominicana´s Got Talent, los jóvenes aseguran que lo dedicarán a cumplir esa meta: representar a la República Dominicana en competencias de baile a nivel mundial.

Sobre el programa Dominicana´s Got Talent se transmite cada miércoles de 8:00 a 10:00 de la noche por Color Visión, canal 9, y también puede verse a nivel internacional a través de sus plataformas digitales.

